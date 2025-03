Uomini e Donne, Gianmarco Steri confuso che ci confonde: ci aspettavamo troppo dal tronista romano?

News VIP

Le ultime puntate di Uomini e Donne e poi le Anticipazioni sulle registrazioni ci hanno chiarito che forse il tronista Gianmarco Steri non sta facendo il percorso che ci si aspettava da lui. Ecco perché.

Gianmarco Steri ha iniziato il percorso di Uomini e Donne con il totale appoggio del pubblico del dating show di Canale 5 dopo la sua avventura come corteggiatore di Martina De Ioannon. Nelle ultime puntate, il tronista romano si è esposto ma le Anticipazioni ci rivelano che cambierà idea velocemente sul conto delle sue corteggiatrici, portando il pubblico a pensare di avergli dato un po’ troppa fiducia.

Uomini e Donne, Gianmarco Steri confuso sul suo percorso?

Dopo il percorso alla corte della tronista Martina De Ioannon che ha appassionato il pubblico di Uomini e Donne, Gianmarco Steri ha colto l’occasione offerta da Maria De Filippi di diventare il nuovo tronista. Il pubblico del dating show di Canale 5 si è dimostrato subito estremamente favorevole all’idea e sono piovute migliaia di richieste da parte di aspiranti corteggiatrici. Dopo una prima selezione, Gianmarco si sta concentrando su alcune ragazze e nelle recenti puntate del programma ha baciato Francesca Polizzi. Tutto bene, o almeno così sembra. Gianmarco, infatti, si è presentato come un uomo che ha bisogno di una donna sincera e leale, poco incline alle telecamere e con contenuti. Dunque tutti hanno pensato che Francesca facesse al caso suo, dato che la ragazza è davvero all’opposto del classico prototipo della corteggiatrice mariana.

Eppure, le Anticipazioni di Uomini e Donne, ci hanno svelato che questa magia si interromperà bruscamente quando, dopo averla baciata, Steri confermerà a Francesca che non è lei la corteggiatrice che più lo attrae, bensì la rivale Cristina Ferrara contro la quale si è scagliato il migliore amico del tronista. Questo porterà ad una serie di eventi che ci fanno riflettere sul fatto che, forse, abbiamo dato troppa fiducia al tronista senza aspettare di vedere il suo comportamento in studio.

Uomini e Donne, Gianmarco Steri delude le aspettative?

Oltre i fandom che si possono creare per una corteggiatrice piuttosto che per l’altra, c’è da dire che il pubblico di Uomini e Donne premia sempre la sincerità. Del resto sono oltre vent’anni che va in onda il dating show di Canale 5 e gli spettatori sanno riconoscere subito chi è che finge, e chi invece sta veramente tentando di mettersi in gioco. Posto che potrebbe anche essere che Cristina Ferrara si innamori perdutamente di Gianmarco Steri, onestà di pensiero vuole sia palese che la ragazza si è studiata nel dettaglio un personaggio che ci sembra una palese crasi tra Soleil Sorge e Giulia De Lellis, con un pizzico di Alessia Cammarota.

Eppure Steri, che tanto ricerca onesta, non sembra essersene accorto dato che ha messo in dubbio mezza volta Cristina, per poi rivelare che è lei la ragazza che più lo attrae, ignorando l’uscita dallo studio di Francesca nonostante l’avesse baciata la volta precedente. Ma non è tutto. Nelle registrazioni, almeno stando alle Anticipazioni, Gianmarco trascorrerà un’esterna rovente con Cristina per poi ribadire a Francesca che lui non corre dietro a nessuno, soprattutto a lei. Dunque perché l’ha voluta baciare? Non ci è chiaro, quel che è certo è che forse ci siamo fatti un’idea troppo lineare di un ragazzo di 28 anni, che si confonde e ci confonde.

