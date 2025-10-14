TGCom24
Home | VIP | News | Uomini e Donne | Uomini e Donne, Gianmarco Steri a Dubai: l'ex tronista elude il gossip ma i fan lo criticano
Schede di riferimento
Uomini e Donne
Uomini e Donne
News VIP

Uomini e Donne, Gianmarco Steri a Dubai: l'ex tronista elude il gossip ma i fan lo criticano

Irene Sangermano

Gianmarco Steri fugge dal gossip che lo ha travolto nelle ultime settimane. L'ex tronista di Uomini e Donne vola a Dubai ma i fan lo criticano.

Uomini e Donne, Gianmarco Steri a Dubai: l'ex tronista elude il gossip ma i fan lo criticano

Mentre impazza il gossip sul possibile ritorno di fiamma con Martina De Ioannon, Gianmarco Steri sceglie di fuggire a Dubai per lavoro. L’ex tronista di Uomini e Donne cerca di tenersi lontano dai pettegolezzi ma i fan non apprezzano la mancanza di chiarezza, e vorrebbero che si esponesse.

Uomini e Donne, Gianmarco Steri fugge a Dubai

Nelle ultime settimane si è scatenato il gossip sul possibile ritorno di fiamma tra Martina De Ioannon e Gianmarco Steri. I due protagonisti di Uomini e Donne si sono incontrati in un noto locale di Roma, dopo la rottura tra Gianmarco e Cristina Ferrara, e pochi giorni dopo anche Martina ha annunciato di essere tornata single avendo posto fine alla sua relazione con Ciro Solimeno. Questa coincidenza ha riacceso le speranze delle fan che volevano sin dall’inizio che Martina scegliesse Gianmarco invece che Ciro, trovando i due romani molto più simili e compatibili.

La madre di Martina ha fatto un gesto social molto importante nei confronti di Gianmarco, facendo intendere che anche lei spera che la figlia torni a frequentare il barbiere. Mentre Cristina reagisce alla rottura sciogliendo il filler alle labbra, una decisione per tornare più naturale possibile che negli ultimi mesi sta andando molto di moda ta le Vip, Gianmarco fugge a Dubai forse proprio per sfuggire al gossip che lo ha travolto, ma i suoi fan non apprezzano. Ecco perché.

Uomini e Donne, Gianmarco elude il gossip

Sono tantissimi i fan di Uomini e Donne che vorrebbero un chiarimento da parte di Gianmarco Steri e Martina De Ioannon. L’ex tronista romana, infatti, si è affrettata a smentire il flirt con Carlo Marini, ex tentatore di Temptation Island con il quale ha avuto una frequentazione prima di diventare la nuova tronista del dating show di Maria De Filippi, poi ha lanciato frecciatine all’ex fidanzato Ciro Solimeno ma su Steri non ha mai espresso nessun pensiero.

Questo ritorno di fiamma è reale oppure si tratta di una strategia che entrambi stanno cavalcando per creare hype? Il pubblico è furioso, sopratutto con Steri che negli ultimi giorni è volato a Dubai per lavoro, trasformando momenti professionali in momenti goliardici con alcuni amici. Secondo alcuni utenti Gianmarco avrebbe giocato a lungo ad interpretare il ruolo del ragazzo umile di periferia, mentre il suo scopo sarebbe stato sempre quello di divertirsi in ambienti mondani, amati dai Vip di tutto il mondo, insomma di godersi la popolarità raggiunta grazie a Uomini e Donne. Come replicherà Gianmarco? Al momento l’ex tronista non ha speso neppure una parola su Martina, e questo ha confuso ancora di più tutti.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Uomini e Donne
Uomini e Donne
Irene Sangermano
  • Redattore Sezione TV
  • Competenze nel campo del gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Francesco Chiofalo coinvolto in un incidente a Dubai, ecco cosa è successo
news VIP Francesco Chiofalo coinvolto in un incidente a Dubai, ecco cosa è successo
Il Paradiso delle Signore: Pietro Masotti, Marcello Barbieri della Soap, diventa papà!
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore: Pietro Masotti, Marcello Barbieri della Soap, diventa papà!
Grande Fratello, Donatella Mercoledisanto non è nuova al piccolo schermo: ecco i programmi a cui ha preso parte
news VIP Grande Fratello, Donatella Mercoledisanto non è nuova al piccolo schermo: ecco i programmi a cui ha preso parte
Grande Fratello, Domenico dopo l'incontro con la compagna Valentina rivela: "Sono rimasto deluso, con Benedetta..."
news VIP Grande Fratello, Domenico dopo l'incontro con la compagna Valentina rivela: "Sono rimasto deluso, con Benedetta..."
Forbidden Fruit Anticipazioni 15 ottobre 2025: Halit scopre che Yildiz e Kemal s'incontrano di nascosto!
anticipazioni TV Forbidden Fruit Anticipazioni 15 ottobre 2025: Halit scopre che Yildiz e Kemal s'incontrano di nascosto!
Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 14 ottobre 2025
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 14 ottobre 2025
Beautiful Anticipazioni Puntata del 15 ottobre 2025: La situazione degenera, Steffy vuole la morte di Sheila!
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Puntata del 15 ottobre 2025: La situazione degenera, Steffy vuole la morte di Sheila!
La Notte nel Cuore Anticipazioni 14 ottobre 2025: Tahsin rischia di morire!
anticipazioni TV La Notte nel Cuore Anticipazioni 14 ottobre 2025: Tahsin rischia di morire!
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV