Uomini e Donne, Gianmarco Steri a Dubai: l'ex tronista elude il gossip ma i fan lo criticano

Gianmarco Steri fugge dal gossip che lo ha travolto nelle ultime settimane. L'ex tronista di Uomini e Donne vola a Dubai ma i fan lo criticano.

Mentre impazza il gossip sul possibile ritorno di fiamma con Martina De Ioannon, Gianmarco Steri sceglie di fuggire a Dubai per lavoro. L’ex tronista di Uomini e Donne cerca di tenersi lontano dai pettegolezzi ma i fan non apprezzano la mancanza di chiarezza, e vorrebbero che si esponesse.

Uomini e Donne, Gianmarco Steri fugge a Dubai

Nelle ultime settimane si è scatenato il gossip sul possibile ritorno di fiamma tra Martina De Ioannon e Gianmarco Steri. I due protagonisti di Uomini e Donne si sono incontrati in un noto locale di Roma, dopo la rottura tra Gianmarco e Cristina Ferrara, e pochi giorni dopo anche Martina ha annunciato di essere tornata single avendo posto fine alla sua relazione con Ciro Solimeno. Questa coincidenza ha riacceso le speranze delle fan che volevano sin dall’inizio che Martina scegliesse Gianmarco invece che Ciro, trovando i due romani molto più simili e compatibili.

La madre di Martina ha fatto un gesto social molto importante nei confronti di Gianmarco, facendo intendere che anche lei spera che la figlia torni a frequentare il barbiere. Mentre Cristina reagisce alla rottura sciogliendo il filler alle labbra, una decisione per tornare più naturale possibile che negli ultimi mesi sta andando molto di moda ta le Vip, Gianmarco fugge a Dubai forse proprio per sfuggire al gossip che lo ha travolto, ma i suoi fan non apprezzano. Ecco perché.

Uomini e Donne, Gianmarco elude il gossip

Sono tantissimi i fan di Uomini e Donne che vorrebbero un chiarimento da parte di Gianmarco Steri e Martina De Ioannon. L’ex tronista romana, infatti, si è affrettata a smentire il flirt con Carlo Marini, ex tentatore di Temptation Island con il quale ha avuto una frequentazione prima di diventare la nuova tronista del dating show di Maria De Filippi, poi ha lanciato frecciatine all’ex fidanzato Ciro Solimeno ma su Steri non ha mai espresso nessun pensiero.

Questo ritorno di fiamma è reale oppure si tratta di una strategia che entrambi stanno cavalcando per creare hype? Il pubblico è furioso, sopratutto con Steri che negli ultimi giorni è volato a Dubai per lavoro, trasformando momenti professionali in momenti goliardici con alcuni amici. Secondo alcuni utenti Gianmarco avrebbe giocato a lungo ad interpretare il ruolo del ragazzo umile di periferia, mentre il suo scopo sarebbe stato sempre quello di divertirsi in ambienti mondani, amati dai Vip di tutto il mondo, insomma di godersi la popolarità raggiunta grazie a Uomini e Donne. Come replicherà Gianmarco? Al momento l’ex tronista non ha speso neppure una parola su Martina, e questo ha confuso ancora di più tutti.

