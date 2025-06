Uomini e Donne, Gianmarco e Cristina stufi delle critiche: ecco cosa è successo

News VIP

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara sono innamoratissimi ma alcuni fan di Uomini e Donne continuano a lanciare frecciatine, e la coppia dice basta.

Nonostante si stiano dimostrando particolarmente uniti dopo la scelta a Uomini e Donne, i fan del programma di Maria De Filippi continuano a lanciare feroci critiche a Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, certi che la loro relazione non durerà. La coppia ha deciso di mettere in chiaro le cose.

Uomini e Donne, come procede tra Gianmarco e Cristina?

Quando ci si appassiona ad un percorso a Uomini e Donne è normale che si faccia il tifo per una corteggiatrice piuttosto che per l’altra, e così quella che risulta essere la scelta del tronista in carica non potrà mai piacere a tutti. È senza dubbio il caso di Cristina Ferrara e Gianmarco Steri. Dopo l’emozionante scelta in studio, la coppia sta trascorrendo ogni momento possibile insieme, concedendosi anche una romantica vacanza di coppia. Sebbene secondo alcuni utenti del web Gianmarco sarebbe stato messo in imbarazzo da Cristina, che insiste nel pubblicare foto e video sui social mentre Steri è ben più restio a mostrarsi in quelle vesti, tra loro non sembrano esserci grandi problemi.

Certo la relazione è appena iniziata, quindi occorre attendere i prossimi mesi per capire cosa sceglieranno di fare Cristina e Gianmarco, che attualmente vivono in due città diverse. Si mormora, tuttavia, che la coppia di Uomini e Donne stia pensando di aprire insieme un salone nella Capitale, occupandosi di Hair and Beauty, un settore che li accomuna dal momento che Ferrara nutre una passione per il mondo estetico mentre Steri possiede già un negozio barber nel suo quartiere.

Uomini e Donne, Gianmarco e Cristina stanchi delle critiche

Nonostante sia chiaro che tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara è scoppiato l’amore, alcuni fan di Uomini e Donne continuano ad essere più che scettici nei loro confronti. Spesso e volentieri, infatti, sui social si parla di crisi, allontanamenti oppure di fratture che starebbero portando Cristina lontano da Gianmarco, ma la realtà è un’altra.

Così, stanchi delle continue critiche alla loro coppia, Gianmarco e Cristina hanno risposto in modo indiretto proprio nelle ultime ore, pubblicando foto e video insieme su Instagram. Insomma, nessuna crisi al momento dunque è inutile insistere. Chi spera ancora che il tronista ci ripensi e torni sui propri passi, magari cercando un confronto con Nadia Di Diodato, deve mettersi l’anima in pace. Del resto la corteggiatrice romana sembra aver voltato pagina e si mormora che potrebbe essere lei la nuova tronista a settembre 2025. Cosa ne pensate?

