Uomini e Donne
Uomini e Donne, Gianmarco e Cristina dopo la rottura: l'indiscrezione fa arrabbiare i fan

Irene Sangermano

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara non se la passano affatto male dopo la rottura. Ecco le ultime indiscrezioni sui due protagonisti di Uomini e Donne.

Nuove indiscrezioni piccanti su Cristina Ferrara e Gianmarco Steri. I due protagonisti di Uomini e Donne, dopo la rottura, non se la starebbero passando molto male a livello economico proprio grazie alla notorietà raggiunta nel programma di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Cristina dopo la rottura

Dopo l’emozionante scelta nello studio di Uomini e Donne, Cristina Ferrara e Gianmarco Steri si sono lanciati a capofitto nella relazione ma sin da subito sono stati attaccati su più fronti. In pochi, infatti, credevano all’autenticità del sentimento perché vedevano i due molto differenti a livello caratteriale e di stile di vita. Dopo neppure tre mesi dalla scelta, infatti, ecco che è arrivata la rottura tra Cristina e Gianmarco che hanno comunicato la loro scelta sui social in modo molto differente.

Mentre Steri, infatti, si è lanciato in una invettiva contro il gossip che l’ha soffocato, Cristina ha addossato la colpa all’ex fidanzato accusandolo di non essersi mai impegnato nel rapporto e di essersi allontanato senza lottare. Ma come stanno ora a qualche settimana dalla fine della loro relazione? Le nuove indiscrezioni vengono da Alessandro Rosica che fa sapere che Cristina è tornata “alla sua bella vita lussuosa tra i calciatori”. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è spesso stata accusata di aver scelto un ragazzo totalmente lontano dai suoi standard ma anche di aver continuato a frequentare calciatori e Vip durante il suo percorso nel programma di Canale 5. Lei non commenta e continua a pubblicare su Instagram, iniziando come molte sue colleghe l’attività di influencer.

Uomini e Donne, Gianmarco e i cachet per le serate

Mentre Cristina Ferrara, si mormora, sia tornata alla sua vita agiata e a frequentare calciatori, Gianmarco Steri sempre secondo l’esperto di gossip starebbe traendo parecchio beneficio dalle serate in discoteca e dagli eventi a cui partecipa come ospite speciale. La notorietà raggiunta dall’ex tronista di Uomini e Donne non accenna a calare e, anzi, molte fan si sono schierate immediatamente dalla sua parte dopo la rottura con Cristina.

Nel frattempo, Gianmarco non riesce proprio a stare lontano dal gossip: prima la segnalazione sull’incontro con Martina De Ioannon in un noto locale di Roma, poi arriva quella sulla possibilità che Gianmarco e Martina siano tra i nuovi ingressi del Grande Fratello. Un’opzione già prevista durante l’estate ma che sembrava essere sfumata a causa della versione Nip del reality show di Canale 5 che ora, avendo bisogno di una spinta in più visto lo share basso del suo esordio, potrebbe aprire le porte anche a qualche volto conosciuto del piccolo schermo.

