Uomini e Donne, Gianmarco e Cristina: cosa è successo dopo la scelta?

Dopo la scelta a Uomini e Donne, Gianmarco e Cristina continuano a fare coppia fissa? Ecco le prime indiscrezioni sulla coppia di Uomini e Donne.

La scelta di Gianmarco Steri nello studio di Uomini e Donne deve andare ancora in onda, prevista per il 27 maggio 2025 su Canale 5, ma grazie alle Anticipazioni sappiamo che il tronista romano è uscito dallo studio con Cristina Ferrara. Ma come procede tra loro?

Uomini e Donne, Gianmarco e Cristina dopo la scelta

Dopo un percorso intenso, durante il quale non sono mancati colpi di scena e discussioni, Gianmarco Steri ha fatto la sua scelta nello studio di Uomini e Donne. Il tronista romano ha deciso di uscire dal programma insieme a Cristina Ferrara, la corteggiatrice che sin da subito aveva suscitato in lui una forte attrazione fisica, e che poi lo ha conquistato del tutto riuscendo ad aprirsi e farsi conoscere veramente. Ma come procede tra Gianmarco e Cristina dopo la scelta? La puntata in questione andrà in onda il 27 maggio 2025 su Canale 5, e ci si aspettano ascolti record dato che questo trono è stato molto seguito, e anche molto criticato delle volte.

Nel frattempo, è trascorsa una settimana o poco più dalla registrazione in questione, e sembra che al momento tutto fili liscio per la nuova coppia. Cristina vive a Salerno, mentre Gianmarco vive e lavora a Roma dove ha il suo salone di barbiere, ma nonostante la distanza geografica i due protagonisti di Uomini e Donne stanno facendo di tutto per vedersi il più possibile. Non è escluso che, se la conoscenza tra loro procedesse nel migliore dei modi come auspicabile, Gianmarco e Cristina decidano di andare a convivere insieme come hanno fatto, ad esempio, Martina De Ioannon e Ciro Solimeno, soffrendo per la distanza anche per pochi giorni. Nel frattempo, tuttavia, c’è un dubbio che attanaglia i fan e che fa predire una relazione poco stabile per loro, ecco perché.

Uomini e Donne, Gianmarco e Cristina dureranno?

Non tutti hanno apprezzato la scelta di Gianmarco Steri, che ha concluso il suo percorso a Uomini e Donne con Cristina Ferrara, ma il pubblico di riserva di osservare il momento più emozionante trasmesso su Canale 5, per avere un’idea chiara. Nel frattempo, mentre la coppia è ancora costretta a mantenere il silenzio fino alla messa in onda della scelta, prevista si mormora per il 27 maggio 2025, una segnalazione shock su Steri mette in dubbio tutto.

Possibile che il tronista romano si sia pentito e abbia ripensato al suo percorso con Nadia, pronto a tornare sui propri passi. Al momento non abbiano notizie in merito, ma il pubblico è molto scettico sulla durata della love story tra Gianmarco e Cristina, vedendo i due molto differenti tra loro e soprattutto con vite quasi agli antipodi. L’amore, tuttavia, può abbattere le barriere dunque non ci resta che attendere. Senza dubbio, comunque, Silvia Toffanin non si lascerà sfuggire l’occasione di intervistarli a Verissimo, e anche per questo momento c’è una grande attesa.

