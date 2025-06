Uomini e Donne, Gianmarco con un'altra mentre Cristina ''ha chiuso ogni tipo di contatto'': cosa succede

News VIP

Gianmarco Steri in vacanza a Marbella e arrivano segnalazioni shock sul tronista di Uomini e Donne, mentre Cristina Ferrara taglia ogni tipo di comunicazione con il suo fidanzato.

Caos tra Cristina Ferrara e Gianmarco Steri. Nelle ultime ore i protagonisti di Uomini e Donne sono stati oggetti di numerose segnalazioni che riportano l’ex tronista vicino ad un’altra ragazza e la sua fidanzata furiosa, al punto da chiudere i ponti. Ecco cosa succede.

Uomini e Donne, Gianmarco ha tradito Cristina

Dopo un appassionante percorso a Uomini e Donne nelle vesti di tronista, Gianmarco Steri ha scelto di concludere la sua avventura con Cristina Ferrara, la corteggiatrice che per prima l’ha colpito profondamente. La coppia ha atteso qualche settimana per venire allo scoperto, dato che la scelta è stata registrata l’11 maggio ma è andata in onda il 30 maggio 2025, in prima serata su Canale 5. Tutto sembrava procedere per il meglio tra loro, si parlava dell’imminente trasferimento di Cristina a Roma per aprire, insieme a Gianmarco, un’attività legata al mondo del Beauty, poi dell’offerta che la redazione di Maria De Filippi ha fatto al romano come nuovo hair stylist del dating show di Canale 5. Nelle ultime ore, tuttavia, la situazione è drammaticamente cambiata. Gianmarco sta facendo una vacanza da single a Marbella senza Cristina, per festeggiare l’addio al celibato di un caro amico, e proprio in questa occasione sono spuntate indiscrezioni shock sul suo conto.

"Lui ha flirtato con un'altra, le foto e le prove mi sono arrivate dai suoi amici, gli stessi che ora fanno quelli indignati”.

Questa la notizia bomba lanciata da Alessandro Rosica su Instagram, che ha assicurato di avere le prove del tradimento di Gianmarco, che ci avrebbe provato con un’altra ragazza in vacanza. Ma come ha reagito Cristina? Sembra che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne abbia preso malissimo la segnalazione.

Uomini e Donne, Cristina ha chiuso con Gianmarco

Dopo diverse settimane trascorse fianco a fianco, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara si sono separati quando l’ex tronista di Uomini e Donne è volato a Marbella, per prendere parte all’addio al celibato di un caro amico. E sembra che, proprio in questa occasione, Gianmarco non sia stato fedele a Cristina, provandoci con un’altra ragazza. La notizia ha sconvolto i fan della coppia ma ancora di più, almeno secondo le segnalazioni riportate da Deianira Marzano, Cristina che avrebbe avuto una reazione fortissima.

"Lei sta fuori di testa, non gli risponde al telefono e ignora i messaggi. Sta credendo a tutto quello che legge online, è nera. Ha chiuso ogni tipo di contatto con lui, che non sa più cosa fare perché non riesce a farle cambiare idea”.

Insomma, sembra che Ferrara abbia dato credito al gossip e abbia deciso di prendere le distanze dal suo fidanzato, chiudendo tutti i ponti sentendosi tradita e illusa. Ma sarà davvero così? Al momento sono semplici voci dato che i due non hanno confermato, certo è che la reazione di Cristina è curiosa e molti hanno pensato che l’ex corteggiatrice non aspettasse altro che l’occasione perfetta per mollarlo.

