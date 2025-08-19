TGCom24
Uomini e Donne, Giada Rizzi e Marcello Messina si raccontano: "Periodo non facile, non ci nascondiamo"

Anita Nurzia

La coppia, nata nel parterre del trono over di Uomini e Donne, ha confessato di non vivere un periodo sereno.

Dal trono over di Uomini e Donne alla convivenza: Giada Rizzi e Marcello Messina hanno deciso di fare sul serio, aprendo le porte della loro quotidianità con sincerità, tra sfide, piccoli aggiustamenti e progetti importanti. La coppia, che ha conquistato l’affetto del pubblico, si è raccontata senza filtri al magazine dedicato al programma, rivelando luci e ombre di un amore che cresce giorno dopo giorno.

Uomini e Donne, Giada Rizzi e Marcello Messina: "Non è un periodo facile, ma stiamo costruendo il nostro noi"

"Vogliamo essere sinceri, non è un periodo facile per noi" ha ammesso Marcello, e Giada lo ha confermato: "Sì, veniamo da due mondi diversi e l'incastro non è sempre perfetto". Lei, mamma di due bambini, sente il peso della quotidianità, mentre lui, abituato a vivere da solo con la sua cagnolina Luna, sta imparando passo dopo passo a condividere spazi ed emozioni. "Forse avrei bisogno di quell’abbraccio in più quando ho una giornata “no” e a volte lui, invece, si chiude", ha confidato l'ex dama

Per Marcello, trasferirsi ha significato rivoluzionare completamente la sua vita.

"Venendo qui per me è cambiato tutto. Continuo a lavorare nel mio settore, ma sto valutando anche altre possibilità. Il posto è molto bello, mi sto abituando alla dimensione del piccolo paese rispetto alla città. E poi il mare è molto più vicino"

Il passo più importante, però, deve ancora arrivare: l’acquisto della loro nuova casa. "Nei prossimi giorni faremo l’atto di acquisto insieme" ha annunciato Marcello, mentre Giada ha aggiunto: "Ora viviamo in 60 metri quadrati con i miei bambini, è troppo piccolo per tutti. Abbiamo il desiderio e la necessità di spostarci in uno spazio più grande"

La loro relazione si muove tra entusiasmo e inevitabili contrasti. Giada ha ammesso: "Forse io cerco maggiormente il contatto rispetto a lui". Marcello la vede però diversamente: "Per me il contatto nasce da un’affinità mentale. Non è automatico, soprattutto se si legge il silenzio come una mancanza: per me è l’opposto".

E sulle sorprese, lui è categorico: "Non voglio regalini, cerco qualcuno con cui condividere un progetto concreto". Un approccio che ha fatto sorridere Giada, che racconta: "Un giorno abbiamo litigato e, sapendo che i girasoli sono i suoi fiori preferiti, gliene ho comprato uno per fare pace. Non è stato molto apprezzato, ma pazienza! Il momento più bello? Il suo compleanno, quando ho invitato tutte le coppie del parterre con cui aveva legato di più. È stata una serata indimenticabile".

Sul tema matrimonio, i due mostrano differenze di prospettiva. "È un sogno che nessuno può togliermi" dice Giada, mentre Marcello ha sorpreso con una dichiarazione forte: "Se non sarà con lei, per me non sarà con nessun’altra". Una promessa che però Giada relativizza: "Io sono più consapevole oggi. Se le cose non dovessero funzionare, non smetterei di cercare la persona giusta per me"

Nel frattempo, in programma c’è un viaggio a settembre, regalo di Giada per il compleanno di Marcello. Un gesto che lui ha apprezzato, pur ammettendo qualche divergenza di vedute: "Io ho 51 anni e lei 34, forse vogliamo cose diverse. Ma non voglio farne un dramma"

E alla fine, tra un sorriso e una provocazione, si scambiano un messaggio simbolico. "Carpe diem, Marcello!" ha dichiarato l'ex dama. E lui ha ribattuto con ironia: "Allora se io devo cogliere l’attimo, tu apprezza il piatto dove…"

