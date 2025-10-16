Uomini e Donne, Giada Rizzi conferma l'addio a Marcello Messina: l'annuncio social

News VIP

Giada Rizzi e Marcello Messina confermano l'addio. La coppia del trono over di Uomini e Donne si sono lasciati.

È ufficialmente finita la love story tra Marcello Messina e Giada Rizzi. La coppia del trono over di Uomini e Donne, negli ultimi, mesi è stata protagonista di diversi tira e molla, ora tuttavia la dama conferma l’addio definitivo.

Uomini e Donne, Giada e Marcello si sono lasciati

Nel studio di Uomini e Donne, Marcello Messina si è distinto per il suo percorso, talvolta criticato, talvolta apprezzato dal pubblico e dai presenti. Nel corso dell’ultima stagione televisiva del dating show di Maria De Filippi, il cavaliere torinese ha conosciuto e si è innamorato di Giada Rizzi. I due hanno deciso di lasciare insieme il programma e hanno intrapreso immediatamente una convivenza a casa di Giada a Venezia, mostrandosi sinceramente innamorati. Qualche mese dopo, tuttavia, è iniziato un tira e molla che ha tenuto i loro fan con il fiato sospeso.

La coppia del trono over è stata accusata più volte di voler giocare sulla situazione per creare hype, ma Giada e Marcello hanno parlato apertamente del loro periodo no, certi che comunque il loro amore avrebbe superato tutto. Nel corso dell’estate la situazione è stata piuttosto confusa, dato che i due si mostravano insieme uniti più che mai, per poi sparire dai radar per lunghissime settimane. Ora, Giada prende la parola nelle sue Ig Stories e racconta cosa è successo con Marcello, annunciando la rottura definitiva. Ecco cosa ha scritto sui social.

Uomini e Donne, è finita tra Giada e Marcello

L’amore talvolta non basta e Marcello Messina e Giada Rizzi ne sono un esempio lampante. La coppia del trono over di Uomini e Donne ha provato più volte a sanare la brutta crisi scoppiata tra loro, difendendosi dagli attacchi di chi non ha creduto alla loro buona fede, ma purtroppo la love story è giunta al termine.

“La storia tra me e Marcello è giunta al termine. Definitivamente. Non c’è un buono o un cattivo, solo due persone che hanno scoperto, forse col tempo, di essere profondamente diverse. Mi avete conosciuta nell’ultimo anno solare, vera, spontanea, a tratti scomoda ma ho sempre mostrato il mio essere, nel bene e nel male, senza filtri. Sarebbe stato molto facile restare in silenzio, sparire, far finta di niente. Ma non sarei io”.

Ha annunciato Giada nelle sue Ig Stories, confermando i sospetti dei fan che nelle ultime settimane la vedevano sempre più distante dal suo fidanzato. La frase finale dello sfogo di Giada sembra una frecciatina ai danni di Marcello, che si tiene ancora lontano da Instagram e non si espone sull’argomento. Chissà se Maria De Filippi ospiterà la coppia a Uomini e Donne per un confronto diretto, o se uno dei due tornerà nel programma per rimettersi in gioco.

