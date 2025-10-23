TGCom24
Uomini e Donne, Gemma Galgani tra lacrime e singhiozzi: ''Innamorata di Mario''

Gemma Galgani è devastata da Mario Lenti. La dama del trono over di Uomini e Donne è una valle di lacrime.

Gemma Galgani ha perso la testa per Mario Lenti e ormai la dama del trono over di Uomini e Donne non può più fare a meno di lui, ma soprattutto di piangere per lui. Lo sfogo nella puntata scatena sentimenti contrastanti del pubblico del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Gemma Galgani piange per Mario Lenti

Dopo che lui le ha confermato di non avere un reale interesse nei suoi confronti, Gemma Galgani è a pezzi per Mario Lenti. La dama più discussa del trono over di Uomini e Donne non riesce a farsene una ragione, si dice innamorata del cavaliere che secondo lei l’avrebbe illusa per poi scaricarla senza tante cerimonie. Gemma è un fiume in piena nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne andata in onda su Canale 5. Maria De Filippi mostra un video dietro le quinte della torinese, disperata e in lacrime, che ammette di sentirsi frustrata per questo grande amore non corrisposto.

"Perché devo essere penalizzata per quello che ho provato per lui? Sono qui perché ci credo fermamente e porto sentimenti veri. Vengo sempre trattata male, scartata e mortificata. Per cosa? Mi sono innamorata di Mario anche se è la persona sbagliata. Io ci ho creduto e me l'ha fatto credere anche lui”.

Ha sbottato Gemma in lacrime, non riuscendo a trattenere la rabbia per aver perso Mario. Lui per tutta risposta si è dedicato alle sue nuove conoscenze ovvero Cinzia Paolini e Isabella July, con le quali ha passato due esterne intense, in particolare con Cinzia con la quale si è baciato a lungo.

Uomini e Donne, Gemma divide il pubblico

La reazione di Gemma Galgani ha inevitabilmente creato opinioni contrastanti nel pubblico di Uomini e Donne. La dama torinese è un fiume in piena, piange, strepita, accusa le altre dame per difendere il proprio amore per Mario Lenti, che essenzialmente non l’ha mai calcolata. Gemma parla anche di solidarietà femminile quando è lei la prima ad attaccare senza riserve chiunque si avvicini al cavaliere che le interessa al momento. Il pubblico del dating show di Maria De Filippi si è diviso in due correnti di pensiero.

Da una parte c’è chi prova pena e affetto per Gemma, vedendola ancora molto innamorata dell’idea dell’amore, romantica e molto sentimentale ma puntualmente presa in giro dall’uomo di turno perché in molti si avvicinano a lei per la sua notorietà. Dall’altra parte, tuttavia, c’è chi non sopporta più queste sparate da parte di Galgani, che si comporta come una ragazzina adolescente quando qualcuno le piace, senza tenere conto del fatto che non si può sempre piacere a tutti.

