Uomini e Donne, Gemma Galgani: "Spero di incontrare al più presto un partner, magari come Ken!"

Da cameriera a imprenditrice, da radio a teatro: i mille volti del volto più noto di Uomini e Donne, la dama torinese, Gemma Galgani.

Bionda, impeccabile e instancabile. Proprio come Barbie, Gemma Galgani ha attraversato i mondi più diversi, reinventandosi continuamente senza mai perdere la passione e la dedizione per ciò che fa. Dal palcoscenico di Uomini e Donne alle Dolomiti come cameriera, passando per il Teatro Regio di Torino, la radio e la consulenza turistica, Gemma non si è mai fermata. "Sono sempre stata pronta a reinventarmi, ma in ogni lavoro ho messo impegno, professionalità e cuore", ha raccontato la dama torinese al settimanale dedicato al programma..

Uomini e Donne, "Essere simile alla Barbie per me è un gran complimento", le parole di Gemma Galgani

La scorsa estate, Gemma ha sorpreso tutti tornando a servire ai tavoli in un bar di montagna. Un ritorno alle origini, legato a ricordi familiari e al desiderio di ritrovare il contatto con le persone.

"È sempre stata una tradizione per me trascorrere un periodo estivo sulle Dolomiti. In passato andavo in compagnia della mia mamma, mamma Rosina. Partivamo dal Passo Pordoi per arrivare al Lago di Braies, che allora non era ancora una località turistica. Quest’anno avevo voglia di rivivere quelle atmosfere, così mi sono fatta coinvolgere dall’attività di famiglia della mia amica Giusy e mi sono proposta per dare una mano"

Un’esperienza che Gemma definisce «bellissima»:

"Ho avuto questa splendida opportunità di stare in mezzo alla gente che, con grande sorpresa, mi vedeva avvicinarmi al tavolo per prendere le ordinazioni, tra chiacchiere, abbracci e sorrisi. Una soddisfazione, molto femminile, è stata anche quella di utilizzare subito quei soldini extra in frivolezze. La rifarei altre cento volte, magari già a Natale"

Dal teatro alla radio: le mille vite di Gemma

Non solo ristorazione. La carriera di Gemma è stata costellata di esperienze diverse, accomunate da entusiasmo e curiosità.

"Vero, se mi guardo indietro ho davvero svolto tantissime attività e tutte con impegno, professionalità e passione. Il teatro era cibo per l’anima e la ristorazione per il corpo"

Il suo primo lavoro? Una comparsa al Teatro Regio di Torino.

"La mia paga era di settemila lire all’ora, ma lo avrei fatto anche gratis. Una volta quasi mi dimenticai di entrare in scena durante il coro a bocca chiusa di Madama Butterfly"

Al teatro si aggiunge la radio: "Trasferitami a Roma per un periodo, ho avuto l’opportunità di lavorare come segretaria di produzione nella nascente Radio Capital, un’altra bellissima esperienza che mi ha catapultato nei ritmi incessanti del mondo radiofonico"

E ancora la consulenza turistica, con la gestione di locali e la collaborazione con villaggi prestigiosi, fino all’apertura di una società di consulenza alberghiera.

Con il suo percorso variegato, Gemma si riconosce nella bambola più famosa del mondo. «

"Essere simile alla Barbie per me è un gran complimento. Mi ci sento soprattutto nella cura dell’outfit per ogni attività: tailleur elegante per gli eventi, abbigliamento sportivo nei villaggi, abitino sofisticato a teatro. La mia Barbie preferita era naturalmente Barbie Imprenditrice. Ma se davvero sono come lei, allora spero di incontrare al più presto un partner, magari come Ken!".

Nonostante i tanti lavori, ce ne sono alcuni che non farebbe mai.

"Se il cacciatore fosse una professione direi quello. Altrimenti, il magistrato. Non mi sentirei di giudicare le persone ed emettere sentenze che ne cambiano la vita"

Quanto ai sogni futuri, Gemma ne ha ancora:

"Un sogno nel cassetto sarebbe quello di aprire una trattoria tutta mia, per riproporre i piatti di una volta. Il teatro non l’ho dimenticato, ma ora lo vivo volentieri da spettatrice"

