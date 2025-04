Uomini e Donne, Gemma Galgani pronta a lasciare? Il risvolto inaspettato

News VIP

Gemma Galgani pronta a lasciare Uomini e Donne? Ecco il risvolto inaspettato sulla dama torinese del trono over del dating show di Canale 5.

Gemma Galgani è una delle protagoniste più discusse e amate del trono over di Uomini e Donne, ormai presenza fissa nello studio de dating show di Maria De Filippi da oltre un decennio. Per la dama è tempo di lasciare il programma? Ecco cosa potrebbe accadere nelle prossime puntate in onda su Canale 5.

Uomini e Donne, Gemma Galgani e Arcangelo: come andrà a finire?

Da ormai oltre un decennio, Gemma Galgani è tra le grandi protagoniste del trono over di Uomini e Donne con i suoi amori impossibili, momenti di romanticismo e passione spiattellati in televisione tra esterne allucinanti e surreali e racconti al limite del consentito, ma anche una donna che è ancora in cerca del suo grande amore. Ci sono state tante delusioni per Gemma in questi anni, a cominciare da Giorgio Manetti che ha voluto chiudere con lei nonostante la lettera strappalacrime letta in prima serata su Canale 5, ma anche l’amore folle per il giovane marinaio ventenne che le ha fatto tornare il sorriso, poi Rocco e la sua scelta nel Castello, per non parlare dei recenti flirt che sono durati davvero come un gatto in tangenziale.

Insomma, in questi anni, Gemma ci ha fornito davvero tanto materiale al pubblico che si è molto diviso sul suo conto: se da una parte, infatti, c’è chi ammira la tenacia della dama e la sua volontà di trovare il grande amore senza rinunciare ai suoi desideri anche fisici, dall’altra c’è chi la trova ridicola e senza speranze. Nelle ultime puntate andate in onda, mentre Tina Cipollari si è scatenata contro di lei, Galgani ha iniziato a uscire con Arcangelo e si è mostrata sinceramente interessata al cavaliere con il quale si è scambiata anche baci appassionati al primo appuntamento. Ma questa relazione andrà avanti?

Uomini e Donne, Gemma pronta a lasciare?

L’ipotesi Gemma Galgani si è mostrata decisamente entusiasta della conoscenza con Arcangelo, un cavaliere distinto e molto educato, nuovo ingresso nel parterre del trono over di Uomini e Donne. Ma sarà proprio lui a portare la dama torinese fuori dal programma dopo oltre dieci anni? In realtà, stando alle Anticipazioni, sappiamo che la relazione si dimostrerà essere un fuoco di paglia dal momento che Arcangelo confesserà di non essere poi tanto interessato a Gemma, poiché ha avuto un colpo di fulmine per Marina. Così, la dama torinese si troverà costretta a chiudere l’ennesima conoscenza e non mancheranno le polemiche in studio.

A questo punto, a pochi mesi dalla fine di una nuova stagione, potrebbe tuttavia esserci una novità inaspettata per lei. È chiaro, infatti, che Maria De Filippi stia dando sempre meno spazio a Gemma, preferendo nuovi protagonisti del trono over che stanno piacendo molto al pubblico, e quindi chissà che a questo punto, dopo l’ennesima batosta, Galgani non scelga di salutare tutti per sempre e ritirarsi.

