Uomini e Donne, Gemma Galgani fa una dedica a Gianmarco Steri prima della scelta

Gemma Galgani fa una doce dedica al tronista Gianmarco Steri a poche ore dalla messa in onda della sua scelta, nello studio di Uomini e Donne.

Tra pochissime ore andrà in onda, in prima serata su Canale 5, la scelta di Gianmarco Steri. Il tronista romano ha fatto colpo sul pubblico del dating show di Maria De Filippi ma anche sui protagonisti del trono over, che fanno tifo per lui come nel caso di Gemma Galgani. La dama torinese pubblica su Instagram una dolce dedica per lui.

Uomini e Donne, Gemma Galgani fa il tifo per Gianmarco

La presenza di Gianmarco Steri nello studio di Uomini e Donne ha creato senza dubbio una situazione molto particolare, qualcosa di mai visto prima. Dopo aver ricevuto un no da Martina De Ioannon che gli ha preferito Ciro Solimeno, Gianmarco ha accettato la proposta di Maria De Filippi di diventare il nuovo tronista e, come sempre, la padrona di casa ci ha visto lungo. Per il romano, infatti, sono arrivate circa 8mila proposte da parte di aspiranti corteggiatrici, rimaste molto colpite dalla sua partecipazione a Uomini e Donne, dal suo carattere genuino ma anche dal fascino del bravo ragazzo della porta accanto.

Gianmarco ha iniziato così il suo percorso con un forte carico di emozioni e aspettative, e talvolta le sue scelte durante il percorso hanno deluso il pubblico come quella di eliminare Francesca Polizzi che era la preferita degli spettatori. Nonostante questo, Gianmarco ha sempre cercato di essere fedele a sé stesso e questo è stato apprezzato. Mentre si parla del nuovo tronista Federico Chimirri, che potrebbe approdare a settembre sul trono più ambito della televisione italiana dopo la sua esperienza al Grande Fratello, Gemma Galgani ha voluto prendere pubblicamente parola sui social per fare una dolce dedica a Gianmarco.

Uomini e Donne, la dedica di Gemma

A pochissime ore dalla messa in onda della scelta di Gianmarco Steri, che andrà in onda oggi venerdì 30 maggio 2025 in prima serata su Canale 5, Gemma Galgani ha voluto fare una dolce dedica al tronista romano. La dama torinese è un baluardo del programma dopo oltre dieci anni di presenza nel trono over, tante storie d’amore fallite ma anche discussioni incredibili in studio, come l’ultima con Arcangelo colpevole di averla illusa e scaricata. Gemma ha mostrato sin da subito un grande favore per Gianmarco e proprio a lui ha voluto scrivere alcune parole nelle sue Ig Stories.

“Un trono particolare fin dall’inizio, che ha avuto per protagonista un ragazzo bello e pieno di valori. Si sono proposte per Gianmarco migliaia di ragazze e, in prima serata, vedremo chi è riuscita a conquistare il suo cuore. A lui tutto il mio affetto e l’augurio di tanta felicità”.

Le Anticipazioni ci hanno svelato che la scelta di Gianmarco ricadrà su Cristina Ferrara, la corteggiatrice che più di tutti lo ha colpito sin dall’inizio del percorso. Certo, non sono mancate polemiche visto che nelle ultime ore lui è stato avvistato con gli amici con Cristina lontana a Salerno. Che siano già in crisi?

