Uomini e Donne, Gaia Gigli torna a parlare di Daniele Paudice dopo la rottura: cosa ha svelato

News VIP

Gaia Gigli e Daniele Paudice si sono lasciati dopo la scelta a Uomini e Donne. L'ex corteggiatrice torna a parlare della rottura, e svela un retroscena.

La love story tra Daniele Paudice e Gaia Gigli si è bruscamente interrotta, proprio quando tutti i fan di Uomini e Donne vedevano un lieto fine all’orizzonte dopo l’emozionante scelta nello studio del dating show di Maria De Filippi. A distanza di mesi, l’ex corteggiatrice è tornata a parlare della rottura con il tronista partenopeo.

Uomini e Donne, Daniele Paudice e Gaia Gigli: cosa non ha funzionato?

Il tronista Daniele Paudice non ha fatto immediatamente una buona impressione al pubblico di Uomini e Donne, a causa del suo carattere scostante e molto diretto anche con le corteggiatrici. Puntata dopo puntata, tuttavia, Daniele ha conquistato la fiducia dei fan del dating show di Maria De Filippi anche grazie alla relazione che ha intrecciato con la corteggiatrice Gaia Gigli. Alla fine di un percorso carico di emozioni e colpi di scena, Daniele ha scelto Gaia, preferendola alla rivale Marika Abbonato. La love story è sbocciata nel migliore dei modi, tanto che Gaia ha deciso di far conoscere a Daniele suo figlio, e la coppia sembrava intenzionata a fare sul serio, questo almeno fino all’improvvisa rottura.

Gaia e Daniele si sono lasciati non senza polemiche e recriminazioni reciproche e sembra che l’ex corteggiatrice non abbia ancora superato l’esperienza. Pochi giorni fa, infatti, parlando con i suoi fan su Instagram, Gigli ha ammesso di aver tentato di salvare la relazione, per poi ammettere di voler ancora trovare l’uomo della sua vita con il quale costruire una famiglia. Ecco cosa ha detto nel dettaglio.

Uomini e Donne, Gaia Gigli torna a parlare di Daniele Paudice

Anche se sono passati mesi dalla fine della sua relazione con Daniele Paudice, Gaia Gigli non sembra aver superato del tutto la rottura con l’ex tronista di Uomini e Donne. Parlando con i fan su Instagram, Gaia ha ammesso di sognare ancora di trovare l’uomo perfetto per lei con il quale costruire una famiglia, e perché non avere un altro figlio che ha ammesso spera sia una femminuccia, per poi confidare di non star vivendo un periodo particolarmente sereno a causa di numerosi alti e bassi che mettono alla prova il suo umore. Poi, tornando a parlare di Daniele, ha scritto:

“Se inizio qualcosa è perché ci credo. Poi che ci ho creduto da sola è un altro discorso. Ho fatto di tutto per salvare questa storia, ma quando le cose non vanno bisogna essere capaci di lasciare andare! Chi mi è stato accanto lo sa! Però meglio subito che dopo, no?”.

Insomma, Gaia ha voluto sottolineare di aver fatto di tutto per salvare una storia d’amore nella quale credeva molto, e dunque ha lanciato così una nuova stilettata al suo ex fidanzato. È chiaro che tra i due non vi sia un ottimo rapporto dopo la fine della relazione, e dunque al momento sembra escluso che Gaia e Daniele torneranno insieme presto, nonostante i fan di Uomini e Donne ancora ci sperano. Nel frattempo, continua il percorso del nuovo tronista Gianmarco Steri che ha baciato una corteggiatrice.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.