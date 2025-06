Uomini e Donne, ''Gabriele Malgeri mi ha presa in giro per settimane'': la confessione di Serena

News VIP

Serena racconta la verità sulla sua conoscenza con Gabriele Malgeri dopo la fine di Uomini e Donne, ecco cosa ha svelato mentre impazza il gossip sul flirt tra il cavaliere e Margherita Aiello.

Negli ultimi giorni si è parlato del presunto flirt tra Margherita Aiello e Gabriele Malgeri. Serena, che ha iniziato a frequentare il cavaliere dopo Uomini e Donne, fa delle rivelazioni shock sul suo conto e conclude che Gabriele è davvero interessato ad un’altra.

Uomini e Donne, Serena contro Gabriele

Nello studio di Uomini e Donne, Gabriele Malgeri ha conquistato proprio tutti con la sua pacatezza, l’eleganza e la voglia di conoscere realmente una donna per innamorarsi. Gabriele ha provato a frequentare diverse dame ma tutte hanno concluso che, nonostante lui fosse un bravo uomo, la scintilla non era scattata. Poco prima della fine della stagione televisiva del dating show di Maria De Filippi, Gabriele ha iniziato ad uscire con Serena e i due hanno preso a frequentarsi anche lontano dalle telecamere.

In realtà, la dama e il cavaliere sono durati un battito di ciglia e, secondo Serena, Gabriele si sarebbe approfittato di lei per settimane per poi lasciarla senza alcuna spiegazione. Negli ultimi giorni è sempre più insistente il gossip sulla nuova frequentazione tra Gabriele e Margherita Aiello. Lei era uscita dal programma con Dennis Bogoncelli ma la relazione non è decollata e si è conclusa tra una marea di polemiche e ripicche reciproche sui social. Al momento, Margherita e Gabriele non hanno confermato il loro flirt ma Serena ha fatto delle dichiarazioni importanti sull’imprenditore siciliano, mettendo in luce nuove verità.

Uomini e Donne, Serena smaschera Gabriele

Stando a quando raccontano da Serena a Lorenzo Pugnaloni, Gabriele Malgeri l’avrebbe presa in giro per poi lasciarla su due piedi senza alcuna spiegazione poco dopo la fine della stagione televisiva di Uomini e Donne. Negli ultimi giorni ci sono state diverse segnalazioni su Gabriele, avvistato a Milazzo in atteggiamenti intimi e romantici con Margherita Aiello, da poco tornata single dopo la fine della sua conoscenza con Dennis Bogoncelli. Alla luce di questo gossip, Serena è riuscita a darsi una spiegazione al comportamento di Gabriele e ha ammesso:

“Gabriele mi aveva tenuta, ma subito dopo l'ultima puntata mi ha ghostata alla stazione senza neanche una parola. Ora finalmente ha tutto un senso, mi ha preso in giro per settimane”.

Insomma, secondo Serena, il cavaliere l’avrebbe tenuta per poi non continuare a frequentarla perché da sempre interessato ad un’altra donna ovvero Margherita. Ma sarà davvero così o l’intesa con Aiello è nata per caso e spontaneamente? Al momento Gabriele ha deciso di non replicare alle parole di Serena, la quale ci è veramente rimasta molto male per il comportamento del cavaliere, un comportamento che non si sarebbe aspettata vista la loro intesa.

