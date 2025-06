Uomini e Donne, Francesco punge Cinzia: ''Lei mira solo alla riconoscibilità''

News VIP

Dopo i loro scontri nello studio di Uomini e Donne, Francesco De Rienzo lancia una pesante accusa a Cinzia Paolini. Ecco cosa ha detto il cavaliere del Trono Over.

Cinzia Paolini è stata una delle dame più criticate nello studio di Uomini e Donne, in particolare a causa della sua conoscenza con Arcangelo sul finire della stagione televisiva del dating show di Canale 5. Francesco De Rienzo, che per un periodo ha frequentato la dama, ha qualcosa da dire sul suo comportamento che, secondo lui, è una strategia per ottenere visibilità.

Uomini e Donne, Cinzia criticata da Francesco

Nel corso delle ultime puntate della stagione televisiva di Uomini e Donne, gran parte dell’attenzione è stata concentrata sul percorso di Arcangelo che, dopo l’iniziale conoscenza con Gemma Galgani ha deciso di chiudere per poi dichiararsi a Marina e baciare Cinzia, con la quale ha continuato la conoscenza dopo che la donna che avrebbe voluto gli ha rifilato un bel due di picche. La conoscenza tra Cinzia e Arcangelo è stata molto criticata, soprattutto perché la dama nel frattempo ha intrapreso una conoscenza anche con Francesco De Rienzo e poi con Antonio. Mentre un video su Tik Tok conferma chi ha scelto Cinzia lontano dalle telecamere, Francesco è tornato a parlare della dama in un’intervista a Lollo Magazine.

“Cinzia aveva chiesto il mio numero alla redazione e io ho accettato di conoscerla. Inizialmente sembrava molto interessata a quello che facevo e alle mie esperienze aldilà del programma. Mi sembrava veramente interessata. Poi, però, dopo diverse telefonate in cui ogni tipo di conversazione verteva sul programma e sulla riconoscibilità, il suo atteggiamento mi ha infastidito molto”.

Insomma, Francesco ha avuto sin da subito l’intuizione che la dama fosse interessata a lui per la sua visibilità più che per la persona. Francesco, infatti, è un attore e ha preso parte a diverse serie televisive famose, apparendo in Carabinieri, Mare Fuori, Un posto al sole e Distretto di Polizia. Dopo aver ironizzato sul video di Cinzia con il suo nuovo compagno, Francesco ha continuato a spiegare cosa proprio non gli è piaciuto della dama.

Uomini e Donne, Francesco mette il dubbio su Cinzia

Da quando Cinzia Paolini ha espresso il suo interesse per Arcangelo, nello studio di Uomini e Donne si è seminato il caos contro la dama. Non tutti, infatti, hanno creduto al reale interesse della dama nei confronti del criticato cavaliere, arrivando a pensare che Cinzia e Arcangelo fossero d’accordo o avessero condiviso molto più che un semplice bacio, per arrivare a provare tutto questo interesse in breve tempo. Secondo Francesco De Rienzo, invece, Cinzia sarebbe semplicemente stata interessata alla visibilità data dalla sua conoscenza con Arcangelo, stesso discorso che ha fatto con lui sapendo che è un attore noto.

“Lei come donna ha tutto il diritto di frequentare e conoscere chi vuole, l’importante è restare autentici, cosa che lei non è stata. Lo ha confermato anche Sebastiano lei mira solo alla riconoscibilità. Quando ha cambiato idea sul nostro incontro e anche sull’incontro con Antonio inventando scuse e preferendo fare esterne con Arcangelo dopo che l’aveva rifiutata e che, a sua volta, era stato rifiutato da Sabrina Zago che aveva scelto di vedere me, lei ha approfittato della cosa ed è diventata magicamente ‘la regina del centro studio’”.

Insomma, parole forti da parte di Francesco che, tuttavia, trovano riscontro con molti giudizi del pubblico. Il cavaliere ha voluto poi parlare anche di Arcangelo che, secondo lui, avrebbe fatto una figura migliore ad ammettere di aver usato Gemma Galgani per farsi pubblicità. Sulla dama torinese, invece, Francesco ammette di pensare che è una donna vera e sincera nonostante alcune reazioni fuori controllo mentre Marina non gli dà l’impressione di essere autentica.

