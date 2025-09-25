Uomini e Donne, Francesco del trono over ha già preso parte al programma: ecco quando

News VIP

Francesco, nuovo cavaliere del trono over, ha già preso parte a Uomini e Donne in passato. Ecco i dettagli.

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne andata in onda su Canale 5, Francesco si è presentato come nuovo cavaliere del parterre maschile del trono over. In realtà ha già preso parte al programma, ecco quando.

Uomini e Donne, Francesco nuovo cavaliere del trono over

La nuova stagione di Uomini e Donne ha debuttato con successo su Canale 5, per la gioia dei fan del dating show di Maria De Filippi che hanno atteso a lungo il ritorno in tv. Nel corso dell’ultima puntata, tra Giuseppe Molonia che si sente un divo e Rosanna Siino che lo smaschera pubblicamente rivelando il suo tradimento, la presentatrice ha dato l’occasione a Federico Mastrostefano e Francesco di presentarsi. Il primo è noto per essere stato tronista di Uomini e Donne diversi anni fa, uno dei troni più spassosi e divertenti proprio grazie al carattere esuberante di Federico, che è tornato con le idee chiare e davvero molto poco cambiato nonostante gli anni.

Francesco, invece, si è presentato dopo una gaffe di Federico, che ha involontariamente rivelato di aver commentato con la redazione un fatto privato del collega che a suo dire non avrebbe dovuto rivelare alle dame del parterre femminile per avere qualche speranza. Di cosa si tratta? Francesco non è mai riuscito a festeggiare neppure l’anniversario di un anno con una donna, dal momento che ha quasi sempre lasciato prima di arrivare al traguardo. Insomma, le premesse non sono delle migliori e anche gli opinionisti di Uomini e Donne glielo fanno notare.

Uomini e Donne, Francesco non è nuovo al programma

Francesco, messo in imbarazzo da Federico Mastrostefano che non volendo lo ha costretto a parlare del suo passato sentimentale nello studio di Uomini e Donne proprio poco prima della sua presentazione ufficiale, non è nuovo al programma di Maria De Filippi. Il cavaliere dalla folta chioma ha incuriosito i fan e i più attenti, coloro che ricordano davvero tutto della trasmissione in onda su Canale 5, sono andati a scovare un vecchio video di Francesco nello studio.

Il cavaliere partecipò, infatti, a Uomini e Donne nel 2018, coinvolto nel triangolo che si era formato tra Sossio Aruta, Ursula Bennardo e la dama Chiara. Insomma, sebbene sia noto che nel parterre del trono over spesso e volentieri ci sono dei grandi ritorni, questo anno sembra che la redazione non si sia sprecata neppure a fare i casting, chiamando quasi esclusivamente vecchie conoscenze. Sarà questa una mossa giusta?

