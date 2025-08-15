Uomini e Donne, Francesca Polizzi svela a quale programma tv parteciperebbe

News VIP

Francesca Polizzi, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, svela a quale programma tv vorrebbe partecipare.

Francesca Polizzi torna in tv? Quando ha lasciato Uomini e Donne, molti fan del programma hanno sperato di rivederla sul trono del dating show di Maria De Filippi ma lei, rispondendo alle domande su Instagram, ha ammesso che è un altro il programma tv che le farebbe gola. Ecco i dettagli.

Uomini e Donne, Francesca Polizzi pronta per Pechino Express?

Grazie al suo percorso a Uomini e Donne, Francesca Polizzi è rimasta nel cuore degli spettatori del dating show di Canale 5, delusi dal suo addio improvviso al programma ma ancora di più dalla reazione del tronista Gianmarco Steri quando si è eliminata. In tanti, infatti, speravano che sarebbe stata proprio la bella corteggiatrice amante delle lingue straniere a diventare la scelta del romano. Inizialmente, infatti, il percorso sembrava essere segnato dato che Gianmarco ha immediatamente notato Francesca, l’ha sempre portata in esterna, l’ha baciata per prima e le ha fatto delle sorprese significative.

Mentre Steri alla fine ha scelto Cristina Ferrara, e sembra che la loro love story sia naufragata dopo neppure tre mesi per volere del barbiere e con grande dispiacere da parte della corteggiatrice salernitana, Francesca è tornata in pianta stabile a Palermo e ha ripreso la sua attività sul web. Polizzi, infatti, era già nota su Instagram per aver raccontato la sua esperienza di vita in Cina dove, ha ammesso più volte, sogna di poter tornare e lavorare. Nel frattempo, si è diffusa l’idea che Maria De Filippi avrebbe potuto scegliere proprio lei come nuova tronista di Uomini e Donne, essendo molto amata dal pubblico, ma Francesca ha recentemente sfatato il dubbio dal momento che il programma al quale vorrebbe prendere parte è un altro. Ecco quale.

Uomini e Donne Francesca Polizzi torna in tv?

Dopo la sua esperienza nello studio di Uomini e Donne, Francesca Polizzi è tornata alla sua vita quotidiana. La bella palermitana è ancora alle prese con la sua vita da content creator, che bisogna ammettere procede a gonfie vele dato che tratta argomenti particolare e interessanti, soprattutto legati alla cultura cinese che l’ha da sempre affascinata, al punto di imparare la lingua e trasferirsi per un periodo in Cina.

Proprio per questo motivo, Francesca ha organizzato un viaggio di gruppo previsto per l’autunno pronta a fare da guida esperta e da traduttrice, e sono state tantissime le adesioni proprio grazie alla sua abilità nel parlare dell’argomento e affascinare. Parlando, dunque, della possibilità di tornare in televisione, Francesca ha escluso il trono di Uomini e Donne e ha ammesso invece che le piacerebbe molto prendere parte al cast di Pechino Express, dopo aver chiarito di non essere in contatto con Gianmarco Steri vista l’insistenza del popolo del web sull’argomento. La sua candidatura sarà presa in considerazione?

