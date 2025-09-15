TGCom24
Uomini e Donne, Francesca Polizzi fidanzata con un noto imprenditore: ecco i dettagli

Irene Sangermano

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Francesca Polizzi ha ritrovato l’amore? L’ultima indiscrezione.

Francesca Polizzi ha ritrovato l’amore? L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sembra sia impegnata con un noto imprenditore, pizzicata con lui a Palermo.

Uomini e Donne, Francesca Polizzi fidanzata?

Grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne, Francesca Polizzi ha visto crescere vertiginosamente il suo seguito su Instagram, dove già da anni pubblica contenuti dedicati alla sua passione per le lingue e, in particolare, per la cultura cinese arrivando a oltre 160mila followers in pochissimi mesi. Del resto Francesca è stata una delle corteggiatrici più amate dell’ultima stagione televisiva del dating show di Maria De Filippi, alla corte di Gianmarco Steri che inizialmente sembrava preferirla a tutte le altre tanto da baciarla per prima, ammettendo di provare per lei un’attrazione particolare.

L’interesse, tuttavia, è scemato presto e son subentrate alcune incomprensioni che hanno portato Francesca a lasciare il programma eliminandosi, mentre Gianmarco ha tirato platealmente un sospiro di sollievo quando l’ha scoperto, ammettendo che lui stesso avrebbe voluto eliminarla. Insomma, Polizzi si è allontanata con il cuore un po’ in frantumi per la delusioni ricevuta, ma certamente non si è demoralizzata e ha ripreso a lavorare con i social sempre più assiduamente, organizzando anche nuove importanti iniziative lavorative proprio in Cina. Nel frattempo, nelle ultime ore, Francesca torna al centro del gossip quando il suo nome viene accostato a quello di un imprenditore.

Uomini e Donne, Francesca sta con un noto imprenditore?

Mentre la sua vita lavorativa decolla o almeno così spera, grazie ad alcuni progetti che riguardano la sua passione per la Cina e la sua cultura, Francesca Polizzi potrebbe aver ritrovato l’amore. La delusione per come è finita la conoscenza con Gianmarco Steri è stata tanta ma del resto i due hanno condiviso qualcosa di bello ma non profondo al punto da recludersi in casa, col cuore in fiamme. Come per Nadia Di Diodato che è uscita allo scoperto con il fidanzato, Francesca sembra aver ritrovato l’amore al fianco di un imprenditore, almeno stando alla segnalazione giunta a Deianira Marzano.

“Lui è un noto imprenditore, creator… Quella mano è Francesca Polizzi, già visti insieme tempo da da dei fan a Palermo”.

Ha commentato la fan inviando la foto dell’uomo in questione che ha fotografato la mano di Francesca mentre sfoglia un manga, che sappiamo essere una delle sue grandi passioni derivate proprio dall’amore per la cultura orientale. Nessuna notizia in più sull’identità dell’imprenditore in questione, ma forse presto sarà proprio lei a presentarlo pubblicamente.

