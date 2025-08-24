TGCom24
Uomini e Donne, Flavio Ubirti nuovo tronista: la reazione del pubblico non si fa attendere!

Il pubblico di Uomini e Donne corre su Instagram a commentare la notizia del nuovo tronista in carica del dating show di Canale 5, l'ex tentatore Flavio Ubirti.

Flavio Ubirti è il nuovo tronista di Uomini e Donne e il pubblico del dating show di Maria De Filippi ha fatto sapere, senza peli sulla lingua, cosa ne pensa dell’ex tentatore di Temptation Island.

Uomini e Donne, è Flavio Ubirti il nuovo tronista

Manca sempre meno al debutto della nuova stagione televisiva di Uomini e Donne, fissato per il 22 settembre 2025, al consueto orario su Canale 5, ma nel frattempo tra pochi giorni si terranno le prime registrazioni. Stando alle Anticipazioni, le prime puntate del dating show di Maria De Filippi saranno dedicate ai protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island, che fino ad ora non hanno potuto commentare il loro percorso e la loro avventura, proprio per attendere come da clausola le registrazioni di Uomini e Donne. E proprio in questo contesto, parlando con le varie coppie che hanno tenuto milioni di spettatori con gli occhi incollati allo schermo collezionando uno share mai visto prima per questo format, Maria presenterà anche uno dei nuovi tronisti in carica ovvero Flavio Ubirti.

Lui ha preso parte a Temptation Island come tentatore ed è stato immediatamente notato da tutti, fidanzate ma anche fan del programma, per la sua incredibile bellezza. Erano settimane che si parlava della promozione di Flavio a tronista e ora sembra essere finalmente ufficiale. Sicuramente per lui ci saranno molte corteggiatrici, dato che le spettatrici hanno commentato più volte positivamente la sua bellezza, e chissà che anche Denise - che con lui aveva intrecciato un rapporto particolare che ha messo totalmente in crisi il so fidanzamento - proverà a rimanere in studio per corteggiarlo insieme alle altre. Ma non tutti hanno reagito positivamente alla notizia, dato che sul web si possono leggere anche tante critiche per questa scelta, ecco perché.

Uomini e Donne, il pubblico commenta il nuovo tronista

Quando si è diffusa la notizia che Flavio Ubirti sarà il nuovo tronista di Uomini e Donne, dopo la sua avventura a Temptation Island nelle vesti di tentatore, il pubblico del dating show di Maria De Filippi ha iniziato a commentare sui social, ma non tutti i commenti sono stati a favore di Flavio. Secondo alcuni utenti infatti, mentre l’aspetto affascinante e oggettivamente perfetto del nuovo tronista sarebbe indiscutibile, ci sarebbe da capire quanto la sua personalità possa essere accattivante dato che nel reality show di Filippo Bisciglia lo abbiamo sentito parlare poco e niente.

C’è chi, come sempre, si è lamentato del fatto che Maria scelga volti noti dei suoi stessi programmi, non dando spazio a sconosciuti, ma questa è ormai un’osservazione che lascia il tempo che trova, dato che sappiamo che la presentatrice ama mescolare conosciuti e sconosciuti nel suo programma, avendo trovato la formula vincente. Infine c’è chi ha fatto notare che Flavio è talmente bello che potrebbe trovare una qualunque fidanzata in poche ore se lo volesse, dunque i fan sono certi che anche questo trono sarà un clamoroso flop, perché Ubirti ha accettato Uomini e Donne per visibilità e non certo per necessità.

