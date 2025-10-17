Uomini e Donne, Flavio Ubirti non piace al pubblico: il suo trono è un flop

News VIP

Il percorso di Flavio Ubirti come tronista di Uomini e Donne non convince il pubblico del dating show di Maria De Filippi.

Flavio Ubirti è stato promosso nuovo tronista di Uomini e Donne dopo il successo raccolto come tentatore di Temptation Island. Successo che, tuttavia, non si sta replicando nel dating show di Canale 5 dato che il suo percorso non convince.

Uomini e Donne, Flavio Ubirti non convince

Dopo aver preso parte al cast di Temptation Island come tentatore, Flavio Ubirti è stato promosso a tronista di Uomini e Donne visto il consenso generale del pubblico femminile, che ha convinto Maria De Filippi a dargli un’occasione. Flavio è un bravo ragazzo, il ragazzo della porta accanto, bello, simpatico, dolce, premuroso ma tragicamente noioso. Il percorso del tronista è iniziato ormai da diverse settimane senza particolari scossoni, dato che inizialmente sembrava che Ubirti si fosse immediatamente invaghito di Martina, invece ha poi intrapreso altre conoscenze che rimangono quasi del tutto irrilevanti.

Lo dimostra il fatto che l’unica corteggiatrice con carattere, ovvero Sara Gaudenzi, si è eliminata ed è stata promossa tronista, forse proprio una mossa tattica di Maria per dare un po’ di pepe a questa stagione del trono classico, a dir poco monotona. Ma perché il trono di Flavio non sta funzionando? Il pubblico si è fatto un’idea di lui, puntata dopo puntata, ecco quale.

Uomini e Donne, Flavio bersagliato dai fan

Non è facile essere il tronista di Uomini e Donne dato che ogni gesto viene pesato e passato sotto la lente d’ingrandimento. Flavio Ubirti non convince proprio il pubblico del dating show di Maria De Filippi perché manca di passionalità, di intraprendenza, è sempre molto cauto con le sue corteggiatrici, calcolato, misurato. In poche parole, Flavio è noioso.

Non c’è alcun guizzo di brio nelle sue esterne, le sue corteggiatrici alla fine si sono allineate nel pensare che non abbia carattere, che sia molto passivo nei confronti di quello che gli accade intorno, ma anche fin troppo cauto nello scegliere le sue prossime mosse. A vederlo, certo, Ubirti non dà l’impressione di essere un ragazzo alla ricerca della fama mediatica, dato che stenta anche a parlare in tv, come invece nel caso di Federico Mastrostefano che fa infuriare tutti, però forse è semplicemente non adatto a questo ruolo da protagonista. Del resto nella vita c’è chi lo è e chi, invece, farebbe meglio a rimanere comparsa di secondo piano.

