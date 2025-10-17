TGCom24
Home | VIP | News | Uomini e Donne | Uomini e Donne, Flavio Ubirti non piace al pubblico: il suo trono è un flop
Schede di riferimento
Uomini e Donne
Uomini e Donne
News VIP

Uomini e Donne, Flavio Ubirti non piace al pubblico: il suo trono è un flop

Irene Sangermano

Il percorso di Flavio Ubirti come tronista di Uomini e Donne non convince il pubblico del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Flavio Ubirti non piace al pubblico: il suo trono è un flop

Flavio Ubirti è stato promosso nuovo tronista di Uomini e Donne dopo il successo raccolto come tentatore di Temptation Island. Successo che, tuttavia, non si sta replicando nel dating show di Canale 5 dato che il suo percorso non convince.

Uomini e Donne, Flavio Ubirti non convince

Dopo aver preso parte al cast di Temptation Island come tentatore, Flavio Ubirti è stato promosso a tronista di Uomini e Donne visto il consenso generale del pubblico femminile, che ha convinto Maria De Filippi a dargli un’occasione. Flavio è un bravo ragazzo, il ragazzo della porta accanto, bello, simpatico, dolce, premuroso ma tragicamente noioso. Il percorso del tronista è iniziato ormai da diverse settimane senza particolari scossoni, dato che inizialmente sembrava che Ubirti si fosse immediatamente invaghito di Martina, invece ha poi intrapreso altre conoscenze che rimangono quasi del tutto irrilevanti.

Lo dimostra il fatto che l’unica corteggiatrice con carattere, ovvero Sara Gaudenzi, si è eliminata ed è stata promossa tronista, forse proprio una mossa tattica di Maria per dare un po’ di pepe a questa stagione del trono classico, a dir poco monotona. Ma perché il trono di Flavio non sta funzionando? Il pubblico si è fatto un’idea di lui, puntata dopo puntata, ecco quale.

Uomini e Donne, Flavio bersagliato dai fan

Non è facile essere il tronista di Uomini e Donne dato che ogni gesto viene pesato e passato sotto la lente d’ingrandimento. Flavio Ubirti non convince proprio il pubblico del dating show di Maria De Filippi perché manca di passionalità, di intraprendenza, è sempre molto cauto con le sue corteggiatrici, calcolato, misurato. In poche parole, Flavio è noioso.

Non c’è alcun guizzo di brio nelle sue esterne, le sue corteggiatrici alla fine si sono allineate nel pensare che non abbia carattere, che sia molto passivo nei confronti di quello che gli accade intorno, ma anche fin troppo cauto nello scegliere le sue prossime mosse. A vederlo, certo, Ubirti non dà l’impressione di essere un ragazzo alla ricerca della fama mediatica, dato che stenta anche a parlare in tv, come invece nel caso di Federico Mastrostefano che fa infuriare tutti, però forse è semplicemente non adatto a questo ruolo da protagonista. Del resto nella vita c’è chi lo è e chi, invece, farebbe meglio a rimanere comparsa di secondo piano.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Uomini e Donne
Uomini e Donne
Irene Sangermano
  • Redattore Sezione TV
  • Competenze nel campo del gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 17 ottobre 2025
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 17 ottobre 2025
Isola dei Famosi, Patrizia Rossetti lancia una frecciata a Mario Adinolfi poi commenta il cast e gli ascolti del nuovo Gf
news VIP Isola dei Famosi, Patrizia Rossetti lancia una frecciata a Mario Adinolfi poi commenta il cast e gli ascolti del nuovo Gf
Beautiful Anticipazioni Puntata del 18 ottobre 2025: Steffy sola in casa al buio, Sheila è pronta all'attacco!
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Puntata del 18 ottobre 2025: Steffy sola in casa al buio, Sheila è pronta all'attacco!
Belen Rodriguez brucia l’annuncio di Cecilia e Ignazio: gelo nella famiglia Rodriguez
news VIP Belen Rodriguez brucia l’annuncio di Cecilia e Ignazio: gelo nella famiglia Rodriguez
Uomini e Donne, forti critiche per Federico Mastrostefano: sta prendendo in giro tutti?
news VIP Uomini e Donne, forti critiche per Federico Mastrostefano: sta prendendo in giro tutti?
Grande Fratello, Ivana Castorina parla del marito: "Mi ha amata per la mia verità, nonostante tutto"
news VIP Grande Fratello, Ivana Castorina parla del marito: "Mi ha amata per la mia verità, nonostante tutto"
Beautiful Anticipazioni Americane: Il test di paternità inchioda Will ma Electra non ci sta e silura Luna!
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Americane: Il test di paternità inchioda Will ma Electra non ci sta e silura Luna!
Grande Fratello, Jonas Pepe cambia strategia: "Devo cogliere la palla al balzo" (VIDEO)
news VIP Grande Fratello, Jonas Pepe cambia strategia: "Devo cogliere la palla al balzo" (VIDEO)
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV