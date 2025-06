Uomini e Donne, Federico Nicotera smentisce così il riavvicinamento a Carola Carpanelli

News VIP

È tornato il sereno tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli? L’ex tronista di Uomini e Donne nega tutto.

Nelle ultime settimane si è parlato di un riavvicinamento tra Federico Nciotera e Carola Carpanelli, ex protagonisti del trono classico di Uomini e Donne. Ma sarà davvero così? Le ultime mosse social dell’ex tronista parlano chiaro.

Uomini e Donne, cosa succede tra Federico e Carola?

Dopo la fine del suo percorso a Uomini e Donne, Federico Nicotera ha messo tutto sé stesso nella relazione con Carola Carpanelli, la corteggiatrice che lo ha completamente stregato nello studio del dating show di Maria De Filippi. Purtroppo la relazione non è durata e il tronista romano ha sofferto molto, riservando anche parole di fuoco alla sua ex fidanzata, la quale a sua volta si è difesa spiegando cosa l’ha portata ad allontanarsi da lui, ovvero principalmente la fortissima gelosia. Federico ha provato più volte a recuperare il rapporto senza fortuna, non ha mai nascosto di sentirsi ancora molto innamorato di Carola, poi alla fine se ne è fatto una ragione e ha voltato pagina.

L’ex tronista, infatti, ha intrecciato poi una relazione con Isobel Kinnear, ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi. La relazione, tuttavia, è recentemente naufragata e Isobel non ha nascosto di essere rimasta male per la questione, lanciando frecciatine velenose a Nicotera mentre era in viaggio per l’Australia per trascorrere le vacanze con i suoi cari. E poco dopo la conferma della rottura, ecco che è apparso un clamoroso retroscena sul riavvicinamento in corso tra Federico e Carola, ma sarà davvero così?

Uomini e Donne, Federico smentisce il ritorno di fiamma con Carola

Federico Nicotera e Carola Carpanelli sono tornati insieme? L’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di spegnere ogni gossip sul suo possibile ritorno di fiamma con la sua ex fidanzata. Deianira Marzano aveva fatto sapere che la coppia si sentiva in gran segreto, e che era stata proprio Carola a cercare nuovamente Nicotera il quale, avendo un debole per lei da sempre, avrebbe colto la palla al balzo per tornare a corteggiarla. Ma è davvero così?

Nelle ultime ore, Federico è tornato sui social e ha voluto lanciare una bella frecciatina chiedendo ironicamente di ricevere presto nella sua vita una bella ragazza mora. Insomma, Nicotera ha ironizzato sul fatto che le sue ultime ex fossero entrambe bionde, ma ha anche messo in chiaro di essere pronto per una nuova relazione e quindi niente ritorno di fiamma per Carola, con grande dispiacere per i fan della coppia che ancora ci speravano.

