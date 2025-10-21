Uomini e Donne, Federico Mastrostefano scrive alla Ex poi viene avvistato a baciare Agnese De Pasquale

News VIP

Federico Mastrostefano ha riscritto all'ex fidanzata? Ecco le ultime indiscrezioni sul cavaliere del trono over di Uomini e Donne, avvistato a baciare Agnese De Pasquale.

Federico Mastrostefano sta catalizzando l’attenzione del pubblico di Uomini e Donne, ma questo non vuol dire che il cavaliere del trono over stia ottenendo dei responsi positivi dal pubblico. Molti fan del programma, infatti, non si fidano e le ultime indiscrezioni non fanno che alimentare i pettegolezzi.

Uomini e Donne, Federico Mastrostefano scrive all’ex

Da quando è tornato nello studio di Uomini e Donne, Federico Mastrostefano è al centro dell’attenzione dei fan del dating show di Maria De Filippi. L’ex tronista, infatti, non sembra essere molto cambiato rispetto a quindici anni fa e continua ad intrecciare diverse conoscenze, facendo infuriare anche le dame che si sentono prese in giro. Le Anticipazioni ci hanno rivelato che, a dispetto dell’iniziale decisione, Agnese De Pasquale è tornata sui propri passi e ha concesso a Federico un’altra occasione per dimostrarle che a lei ci tiene davvero.

Nel frattempo piovono critiche sul cavaliere, che secondo molti sarebbe tornato a Uomini e Donne solo per farsi pubblicità e non per trovare l’amore. Poche ore fa poi, Lorenzo Pugnaloni ha lanciato una vera e propria bomba su Mastrostefano rivelano che il cavaliere ha scritto alla sua ex fidanzata, nonché scelta, Pamela Compagnucci.

“Qualche giorno fa Federico mi ha scritto un messaggio su Instagram. Nulla di eclatante: “Ciao Pamela, come stai?” Ho risposto educatamente ed è finita lì… ma mi ha fatto effetto”.

Questa la segnalazione riportata proprio da Pamela all’esperto di gossip. Pamela e Federico hanno lasciato insieme lo studio del programma di Maria de Filippi dopo un percorso lunghissimo ed intenso, ma la relazione non è durata moltissimo ed è naufragata non senza qualche polemica. All'epoca il pubblico rimase molto sorpreso della scelta di Mastrostefano, dato che tutti credevano che avrebbe scelto Eliana Michelazzo.

Uomini e Donne, avvistati: Federico e Agnese si baciano

Insomma, secondo Pamela Compagnucci, Federico Mastrostefano le avrebbe recentemente scritto sui social nonostante la sua partecipazione a Uomini e Donne. Forse, proprio dal momento che la ragazza è stata nominata più volte da quando lui è tornato nel programma di canale 5, Federico aveva la semplice curiosità di sapere se stesse bene, ma di certo è un gesto azzardato che potrebbe avere delle conseguenze sul suo percorso.

Nel frattempo, Agnese De Pasquale è tornata sui propri passi e ha deciso di concedere una seconda occasione a Federico. Una segnalazione sulla coppia del trono over riporta che Agnese e Federico sono stati visti insieme al centro commerciale molto vicini, mentre si baciavano con passione, insomma a riprova che tutto tra loro va bene e che la conoscenza, seppur molto discussa dal pubblico di Uomini e Donne, continua. Federico e Agnese lasceranno insieme il dating show di Canale 5?

