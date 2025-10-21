TGCom24
Home | VIP | News | Uomini e Donne | Uomini e Donne, Federico Mastrostefano scrive alla Ex poi viene avvistato a baciare Agnese De Pasquale
Schede di riferimento
Uomini e Donne
Uomini e Donne
News VIP

Uomini e Donne, Federico Mastrostefano scrive alla Ex poi viene avvistato a baciare Agnese De Pasquale

Irene Sangermano

Federico Mastrostefano ha riscritto all'ex fidanzata? Ecco le ultime indiscrezioni sul cavaliere del trono over di Uomini e Donne, avvistato a baciare Agnese De Pasquale.

Uomini e Donne, Federico Mastrostefano scrive alla Ex poi viene avvistato a baciare Agnese De Pasquale

Federico Mastrostefano sta catalizzando l’attenzione del pubblico di Uomini e Donne, ma questo non vuol dire che il cavaliere del trono over stia ottenendo dei responsi positivi dal pubblico. Molti fan del programma, infatti, non si fidano e le ultime indiscrezioni non fanno che alimentare i pettegolezzi.

Uomini e Donne, Federico Mastrostefano scrive all’ex

Da quando è tornato nello studio di Uomini e Donne, Federico Mastrostefano è al centro dell’attenzione dei fan del dating show di Maria De Filippi. L’ex tronista, infatti, non sembra essere molto cambiato rispetto a quindici anni fa e continua ad intrecciare diverse conoscenze, facendo infuriare anche le dame che si sentono prese in giro. Le Anticipazioni ci hanno rivelato che, a dispetto dell’iniziale decisione, Agnese De Pasquale è tornata sui propri passi e ha concesso a Federico un’altra occasione per dimostrarle che a lei ci tiene davvero.

Nel frattempo piovono critiche sul cavaliere, che secondo molti sarebbe tornato a Uomini e Donne solo per farsi pubblicità e non per trovare l’amore. Poche ore fa poi, Lorenzo Pugnaloni ha lanciato una vera e propria bomba su Mastrostefano rivelano che il cavaliere ha scritto alla sua ex fidanzata, nonché scelta, Pamela Compagnucci.

“Qualche giorno fa Federico mi ha scritto un messaggio su Instagram. Nulla di eclatante: “Ciao Pamela, come stai?” Ho risposto educatamente ed è finita lì… ma mi ha fatto effetto”.

Questa la segnalazione riportata proprio da Pamela all’esperto di gossip. Pamela e Federico hanno lasciato insieme lo studio del programma di Maria de Filippi dopo un percorso lunghissimo ed intenso, ma la relazione non è durata moltissimo ed è naufragata non senza qualche polemica. All'epoca il pubblico rimase molto sorpreso della scelta di Mastrostefano, dato che tutti credevano che avrebbe scelto Eliana Michelazzo.

Uomini e Donne, avvistati: Federico e Agnese si baciano

Insomma, secondo Pamela Compagnucci, Federico Mastrostefano le avrebbe recentemente scritto sui social nonostante la sua partecipazione a Uomini e Donne. Forse, proprio dal momento che la ragazza è stata nominata più volte da quando lui è tornato nel programma di canale 5, Federico aveva la semplice curiosità di sapere se stesse bene, ma di certo è un gesto azzardato che potrebbe avere delle conseguenze sul suo percorso.

Nel frattempo, Agnese De Pasquale è tornata sui propri passi e ha deciso di concedere una seconda occasione a Federico. Una segnalazione sulla coppia del trono over riporta che Agnese e Federico sono stati visti insieme al centro commerciale molto vicini, mentre si baciavano con passione, insomma a riprova che tutto tra loro va bene e che la conoscenza, seppur molto discussa dal pubblico di Uomini e Donne, continua. Federico e Agnese lasceranno insieme il dating show di Canale 5?

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Uomini e Donne
Uomini e Donne
Irene Sangermano
  • Redattore Sezione TV
  • Competenze nel campo del gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Forbidden Fruit Anticipazioni 22 ottobre 2025: Zeynep fa una scoperta che le spezza il cuore. Ecco quale...
anticipazioni TV Forbidden Fruit Anticipazioni 22 ottobre 2025: Zeynep fa una scoperta che le spezza il cuore. Ecco quale...
Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 21 ottobre 2025
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 21 ottobre 2025
Grande Fratello, accesa discussione nella notte tra Benedetta e Francesca: ecco cosa è successo (VIDEO)
news VIP Grande Fratello, accesa discussione nella notte tra Benedetta e Francesca: ecco cosa è successo (VIDEO)
Beautiful Anticipazioni Puntata del 22 ottobre 2025: Sheila è morta, Steffy finirà in prigione?
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Puntata del 22 ottobre 2025: Sheila è morta, Steffy finirà in prigione?
La Notte nel Cuore Anticipazioni puntata del 21 ottobre 2025: Esma decide di non abortire, Esat deve sposarla!
anticipazioni TV La Notte nel Cuore Anticipazioni puntata del 21 ottobre 2025: Esma decide di non abortire, Esat deve sposarla!
Belve Anticipazioni: tra gli ospiti di Francesca Fagnani anche una politica che rischia il carcere
news VIP Belve Anticipazioni: tra gli ospiti di Francesca Fagnani anche una politica che rischia il carcere
Grande Fratello, Jonas Pepe affronta Omer Elomari dopo la diretta: "Pure te sei arrogante, non devi infierire" (VIDEO)
news VIP Grande Fratello, Jonas Pepe affronta Omer Elomari dopo la diretta: "Pure te sei arrogante, non devi infierire" (VIDEO)
Beautiful Anticipazioni Americane: Poppy scopre che Luna è viva, la sua reazione sconvolge Finn e Li!
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Americane: Poppy scopre che Luna è viva, la sua reazione sconvolge Finn e Li!
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV