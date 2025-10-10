Uomini e Donne, Federico Mastrostefano cade nella trappola di Maria De Filippi: cosa è successo

News VIP

Maria De Filippo si diverte a prendere in giro Federico Mastrostefano nello studio di Uomini e Donne. Ecco cosa è successo.

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, Federico Mastrostefano è caduto nella trappola di Maria De Filippi, che lo ha cercato di metterlo in difficoltà in una situazione già complicata. Ecco cosa è successo.

Uomini e Donne, Federico cade in trappola

Federico Mastrostefano è tornato nello studio di Uomini e Donne e sta tenendo gli spettatori con gli occhi incollati allo schermo, visto che sta ripetendo quello che ha fatto anni fa durante il suo percorso come tronista: uscire con tante persone e trovarsi sempre più confuso, scontentando le dame. Ma partiamo con ordine. Nell’ultima puntata di Uomini e Donne, quando Gemma Galgani è scoppiata in lacrime consolata da Tina Cipollari, Federico Mastrostefano è uscito con Agnese De Pasquale lasciando Rosanna Siino libera di uscire con Aurelio, anche se fino a poche ore prima avrebbe dovuto vedersi con la dama siciliana. La serata con Agnese, in realtà, è andata meglio del previsto e ci sono stati tanti baci e momenti romantici, tanto che i due si sono salutati a mezzanotte.

Parlando le altre dame hanno rivelato che dopo la serata con Agnese, Federico ha scritto a Rosanna per sapere se il suo appuntamento fosse concluso e raggiungerla. Ma non è tutto. Mastrostefano aveva organizzato anche con Paola un dopo cena per poi annullare. Insomma, Federico sta combinando un disastro dietro l’altro ma alla fine le dame non riescono neppure ad arrabbiarsi con lui perché tira fuori alcune scuse improbabili che inevitabilmente ti fanno scoppiare a ridere, oltre che cadere le braccia. Vedendolo in difficoltà, Maria De Filippi ha deciso di aggiungere un bello scherzo ai danni del cavaliere, ecco cosa è successo.

Uomini e Donne, Federico messo in difficoltà da Maria De Filippi

Dopo aver cercato di recuperare con Rosanna Siino, che si è tirata indietro avendo scoperto che lui ha trascorso una serata molto intima e romantica con Agnese De Pasquale, Federico Mastrostefano si è ritrovato in uno scherzo ai suoi danni organizzato da Maria De Filippi. La presentatrice ha annunciato che per lui ci sono cinque persone pronte a scendere per conoscerlo e corteggiarlo e lui ha subito accettato, rassicurando Agnese sul fatto che nessuna sarebbe stata bella come lei.

Poi Maria gli ha chiesto se ci fosse un’altra donna interessante e lui ha ammesso di trovare Barbara De Santi una donna bellissima e di classe, poi Maria ha svelato che le dame non esistevano ma era solo uno scherzo. Lui è comunque uscito con classe dalla situazione e ha chiesto poi di ballare con Barbara, stupita per la richiesta. Insomma, Mastrostefano si sta già prendendo tutta la scena come cavaliere più simpatico di questa edizione di Uomini e Donne.

