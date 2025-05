Uomini e Donne, ex tronista racconta alcuni retroscena inediti sul dating show e su Maria De Filippi svela che...

News VIP

Marco Cartasegna è tornato a parlare della sua esperienza sul trono di Uomini e Donne e svelato alcuni retroscena sul suo rapporto con la conduttrice Maria De Filippi: "Tornando indietro lo rifarei, avrei voluto divertirmi un po’ di più".

Marco Cartasegna è stato uno dei protagonisti del trono classico di Uomini e Donne. In un’intervista rilasciata per il podcast JeanToneria, l'ex tronista ha ripercorso i suoi esordi nel mondo dello spettacolo, rivelando cosa l'ha spinto a partecipare al dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Le rivelazioni di Marco Cartasegna su Uomini e Donne

Marco Cartasegna ha partecipato a Uomini e Donne nel 2017. Dopo aver abbandonato il trono in compagnia della corteggiatrice Federica Benincà, con cui però la storia è durata poco tempo, è stato paparazzato insieme a Soleil Sorge, che però all’epoca era fidanzata con il gieffino Luca Onestini. A distanza di alcuni anni, il giovane ha rilasciato un’intervista nel podcast JeanToneria, in cui ha ripercorso i suoi esordi nel mondo dello spettacolo e raccontato come è arrivato sul trono del dating show di Canale 5:

Mia sorella mi dice di andare a Uomini e Donne, io non lo avevo mai visto in vita mia, lo denigravo, lei mi iscrive, io consapevole, ma pensavo che non avrebbe avuto nessun esito. Mi chiamano, mi dicono di andare a Roma, ma non lo volevo fare. Parlo con mio padre e mi ha totalmente fatto cambiare prospettiva. Non sapevo neanche di cosa si trattasse, loro mi dicono di fare il tronista. Io avevo un po’ di arroganza, mi avevano detto che sarei stato a Roma un po’ di giorni a settimana, invece mi hanno blindato. Volevo fare solo il tronista.

Dopo aver rivelato come è approdato nello studio di Uomini e Donne, Cartasegna ha fatto un bilancio della sua esperienza come tronista e svelato alcuni retroscena inediti circa il funzionamento del dating show di Maria De Filippi e la scelta finale, che nel suo caso è ricaduta sulla Benincà:

È stata un’esperienza divertente da un punto di vista. I tronisti hanno un angelo custode che ti viene messo al tuo fianco, loro devono costruire una sceneggiatura basata però su un interesse reale. Devono cercare di costruire una storia avvincente, ma sapendo i tuoi desideri, non ti impongono niente. Io l’avevo preso molto seriamente, non ho avuto rapporti per tre mesi durante il percorso. La mancanza di rapporti mi ha portato a innamorarmi veramente. Pensavo di essermi innamorato, ma dopo tre giorni ci siamo lasciati. Tornando indietro lo rifarei, avrei voluto divertirmi un po’ di più perché ero proprio teso. Dopo Federica mi sono fidanzato con Soleil, ma stava con un altro. Siamo stati insieme un anno, ne sono successe di tutti i colori.

Marco Cartasegna sul rapporto con Maria De Filippi

Marco Cartasegna è un imprenditore e content creator italiano, noto al grande pubblico per aver partecipato a Uomini e Donne. La sua esperienza sul trono è stata breve, ma intensa, e gli ha aperto le porte a una carriera nel mondo della comunicazione, lontana dallo showbiz. Ospite nel podcast JeanToneria, l'ex tronista ha ricordato quel periodo della sua vita, sbilanciandosi sul suo rapporto con Maria De Filippi e raccontando un aneddoto accaduto dopo la fine del programma:

Io Maria De Filippi non ho mai avuto modo di avvicinarla nel privato, anzi penso di starle sul ca**o. Loro quando investono su qualcuno è perché ti vogliono tenere dentro a Mediaset per farti fare altre cose, con me ci hanno provato ma io non volevo. Avevo già portato dalla mia parte i followers, volevo avere un pubblico con cui parlare, ce l’avevo e quindi non mi interessava altro. Ho fatto quattro o cinque serate dopo Uomini e Donne, una volta sono andato ad Alghero, c’ero io come ospite e non è venuta una persona. Mi assicuro che sia stata pagata la serata con il mio manager, aspetto mezz’ora non arriva nessuno e me ne vado a fare serata da un’altra parte. Non mi piaceva per niente la fama, mi sentivo che non era una cosa meritata.

