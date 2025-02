Uomini e Donne, ex tentatrice di Temptation Island senza filtri sul trono di Francesca Sorrentino e Martina De Ioannon

News VIP

Maika Randazzo, protagonista di Temptation Island, commenta il percorso a Uomini e Donne delle troniste Francesca Sorrentino e Martina De Ioannon.

Protagonista dell’ultima edizione estiva di Temptation Island, Maika Randazzo ha sfiorato la possibilità di prendere parte al cast del Grande Fratello, dopo aver diviso Lino Giuliano e Alessia Pascarella. Amante dei programmi di Maria De Filippi, l’ex tentatrice ha seguito il trono di Francesca Sorrentino e Martina De Ioannon a Uomini e Donne, ed ecco cosa ne pensa.

Temptation Island, Maika Randazzo commenta il trono di Francesca Sorrentino

Maika Randazzo è stata una delle grandi protagoniste della stagione estiva di Temptation Island, il reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5, quando Lino Giuliano ha preso una bella cotta per lei al punto da lasciare la storica fidanzata Alessia Pascarella. La frequentazione tra Maika e Lino, tuttavia, è durata un battito di ciglia e alla fine il partenopeo è riuscito a riconquistare la fiducia di Alessia, non prima di far sfumare la possibilità di prendere parte alla nuova edizione del Grande Fratello, dove Alfonso Signorini avrebbe voluto tutti e tre i protagonisti di questo triangolo. Mentre Maika ha ammesso di non aver avuto più contatti con i due fidanzati, dichiarando anche che non crede che questo ritorno di fiamma non sia strategia ma dovuto al fatto che Alessia è davvero molto innamorata. Maika ha comunque seguito con attenzione l’ultima edizione di Uomini e Donne e ha commentato il trono di Francesca Sorrentino, anche lei protagonista di Temptation Island prima di essere promossa a tronista.

“Il giudizio che io ti dirò sul suo trono, è sul suo percorso, non su di lei, che non me ne voglia. Io credo che quando si esce da una relazione che è stata etichettata come tossica, non è facile rimettersi in gioco. Quello che non avrei fatto io è mettermi in gioco non essendo ancora pronta. Lei non era pronta! […] Non è stata una scelta sentita, né di cuore né di testa. Forse per cercare di dare un senso a quel percorso, ma il senso non c’è stato ugualmente”.

Il percorso di Francesca è stato molto criticato e lei ha vuotato il sacco, dopo la scelta quasi obbligata di Gianluca Costantino che non è andata a buon fine, dal momento che neppure dieci giorno dopo i due si sono allontanati definitivamente. L’analisi di Maika intervista a Casa Lollo da Lorenzo Pugnaloni non è errata secondo la maggior parte del pubblico, dato che Francesca ha mostrato di avere le idee confuse.

Uomini e Donne, Maika Randazzo fa i complimenti a Martina De Ioannon

Mentre il trono di Francesca Sorrentino non ha convinto nessuno neppure Maika Randazzo, ben diverso è il percorso di Martina De Ioannon a Uomini e Donne. La tronista romana, pur prevedendo anche lei da una rottura fresca durante il percorso a Temptation Island, si è rimessa in gioco completamente e ha fatto un percorso emozionante con Ciro Solimeno, che si è rivelato poi la sua scelta, e Gianmarco Steri che ad oggi è nuovo tronista.

“Inizialmente la vedevo un po’ vuota come persona, ma seguendo il percorso mi sono ricreduta, perché è stato veramente bello, mi è piaciuto. Ha fatto rivivere le emozioni che andrebbero vissute da casa quando uno vede il programma”.

Questo il commento di Maika, che ha ammesso di aver sognato per i sentimenti tra Martina e Ciro. Ad oggi la coppia sembra essere ancora molto innamorata, nonostante sui social si rincorrono diverse voci sulla presunta crisi di coppia che avrebbe allontanato la romana dal giovane partenopeo. Si tratta di voci di corridoio oppure c’è davvero qualche problema in paradiso? Lo scopriremo con il passare dei mesi.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.