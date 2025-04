Uomini e Donne, ex dama del Trono Over trova l'amore con l'ex fidanzato di Antonella Fiordelisi

News VIP

È nato l'amore tra un noto ex fidanzato di Antonella Fiordelisi e una dama del trono over di Uomini e Donne. Ecco tutti i dettagli.

È scoppiato l’amore tra una nota ex dama del trono over di Uomini e Donne e l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, ex protagonista del Grande Fratello. Ecco di chi stiamo parlando.

Uomini e Donne, nuova coppia inaspettata

Negli ultimi giorni si sta parlando di una coppia davvero inaspettata. Si tratta di Gianluca Benincasa e Prasanna Conti, ma procediamo con ordine. Prasanna è stata una delle protagonisti dell’ultima stagione di Uomini e Donne, una dama elegante che ha provato a cercare l’amore nel dating show di Maria De Filippi senza troppo successo. Mentre volano schiaffi tra protagonisti del trono over, Prasanna ha conosciuto meglio Mario Cusitore e Alessio Pilli Stella, ma purtroppo non è nata una relazione. Gianluca è uno degli ex fidanzati di Antonella Fiordelisi, che abbiamo visto entrare anche al Grande Fratello per un confronto con la schermitrice e l’influencer durante il suo soggiorno nella casa più spiata d’Italia. Benincasa si è poi presentato a Uomini e Donne alla corte di Francesca Sorrentino e Martina De Ioannon, ma non è rimasto a corteggiarle. In una intervista a Giada De Miceli su Radio Radio, tuttavia, Gianluca ha ammesso di essersi sentito molto attratto da Prasanna per la quale ha provato un colpo di fulmine dal punto di vista estetico.

"Se avessi avuto la possibilità di restare mi sarei proposto per l’Over che già avevo detto alla redazione, Mi è subito piaciuta Prasanna. Appena sono sceso mi ha colpito quella ragazza dalla carnagione scura, un colpo di fulmine dal punto di vista estetico. Se ci sarà la possibilità andrò a corteggiarla, ho fatto la richiesta”.

Ad oggi le impressioni di Gianluca si sono rivelate più che giuste dato che, lontano dalle telecamere, ha contattato Prasanna e i due si sono innamorati davvero. Ecco i dettagli su questa coppia decisamente inaspettata ma che sembra molto innamorata.

Uomini e Donne, Prasanna e Gianluca sono una coppia

Dopo la loro esperienza a Uomini e Donne, Gianluca Benincasa e Prasanna Conti si sono contattati e hanno iniziato a frequentarsi. Sembra che, così, sia nato davvero l’amore tra l’ex di Antonella Fiordelisi e l’ex dama del trono over del dating show di Canale 5. A confermalo sono alcune foto ufficiali di coppia che Prasanna e Gianluca hanno inviato a LolloMagazine. Insomma, non ci sono dubbi, le cose si sono fatte serie tra loro ed è nata una nuova coppia ufficiale.

Chissà se nelle prossime settimane rilasceranno anche un’intervista per raccontare del loro primo incontro, nel frattempo in studio continua ad esserci Alessio Pilli Stella, con il quale Prasanna ha avuto un flirt travagliato, che non trova proprio pace. Il cavaliere ha discusso animatamente con Valentina nelle ultime puntate, stanca di vederlo sempre interessato alla relazione di Luana con Giovanni, e sempre senza spendere neppure una parola per lei.

