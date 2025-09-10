TGCom24
Home | VIP | News | Uomini e Donne | Uomini e Donne, ex corteggiatrice ritrova l'amore: "Sei la pace che cercavo"
Schede di riferimento
Uomini e Donne
Uomini e Donne
News VIP

Uomini e Donne, ex corteggiatrice ritrova l'amore: "Sei la pace che cercavo"

Eleonora Gasparini

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Ginevra Lambruschi, ha finalmente ritrovato il sorriso insieme a Elvis Kabashi dopo essere stata lasciata a un passo dal matrimonio.

Uomini e Donne, ex corteggiatrice ritrova l'amore: "Sei la pace che cercavo"

Grande attesa per la prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne, che andrà in onda lunedì 22 settembre 2025 al consueto orario su Canale 5. Nell'attesa, l'ex corteggiatrice Ginevra Lambruschi ha informato tutti i suoi fan sui social di aver finalmente ritrovato l'amore!

Ginevra Lambruschi ufficializza la storia con Elvis Kabashi

Uomini e Donne sta per tornare con una nuova e scoppiettante stagione. La prima puntata del dating show di Maria De Filippi andrà in onda il prossimo lunedì 22 settembre 2025 su Canale 5 e vedrà la presentazione ufficiale dei protagonisti del trono classico e parterre over. Stando alle anticipazioni delle registrazioni, assisteremo a nuovi arrivi, grandi ritorni e accesi confronti in studio.

In attesa di conoscere le nuove dinamiche del parterre classico e over, un'ex corteggiatrice è finita al centro dell'attenzione mediatica per la sua attuale situazione sentimentale. Si tratta di Ginevra Lambruschi che, dopo le nozze mancate con Mirko Antonucci, ha ritrovato la felicità insieme al centrocampista albanese Elvis Kabashi. A rivelarlo è stata proprio l'ex corteggiatrice del fortunato dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi sui social.

Ginevra Lambruschi felice e innamorata sui social

Classe 1998, originaria di Marina di Massa ma vive a Milano, Ginevra Lambruschi è nota al grande pubblico per aver partecipato a Uomini e Donne nel 2017 come corteggiatrice del discusso e seguitissimo tronista Marco Cartasegna. La giovane influencer si sarebbe dovuta sposare con il calciatore e padre di sua figlia Mirko Antonucci, che però ha preferito lasciarla poco prima delle nozze. Una grande delusione d'amore che l'ha segnata profondamente.

A distanza di qualche anno, però, Ginevra sembra aver finalmente ritrovato il sorriso accanto a Elvis Kabashi. La conferma è arrivata direttamente dall'ex corteggiatrice del fortunato dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, che ha pubblicato alcuni romantici scatti sui social ufficializzando così la sua nuova storia d'amore:

Leggi anche Tina Cipollari protagonista di un noto programma di Tv8

Sei la pace che cercavo, l’amore che aspettavo. Hai riparato un cuore che non eri stato tu a rompere, e quando mi chiederanno come ho fatto a ritrovare il sorriso, l’unica cosa che potrò fare è dire il tuo nome. Ti amo.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Uomini e Donne
Uomini e Donne
Eleonora Gasparini
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Informazione, Editoria e Giornalismo
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Clizia Incorvaia sullo scontro con Francesco Sarcina: "Mi ha spinto a diventare influencer. Posto mia figlia solo di spalle"
news VIP Clizia Incorvaia sullo scontro con Francesco Sarcina: "Mi ha spinto a diventare influencer. Posto mia figlia solo di spalle"
Claudia Mori chiede chiarezza, la Rai apre ad Adriano Celentano: "Sogniamo di rivederlo in tv"
news VIP Claudia Mori chiede chiarezza, la Rai apre ad Adriano Celentano: "Sogniamo di rivederlo in tv"
Can Yaman fa un'importante Anticipazione sulla nuova serie tv spagnola che sta girando
news VIP Can Yaman fa un'importante Anticipazione sulla nuova serie tv spagnola che sta girando
Un Posto al Sole Anticipazioni 11 settembre 2025: Damiano gioca l'ultima carta con Viola, funzionerà?
anticipazioni TV Un Posto al Sole Anticipazioni 11 settembre 2025: Damiano gioca l'ultima carta con Viola, funzionerà?
Semplicemente Fiorella, stasera il concerto evento su Rai 1: ospiti e anticipazioni
anticipazioni TV Semplicemente Fiorella, stasera il concerto evento su Rai 1: ospiti e anticipazioni
Tananai ha un flirt con una nota Influencer italiana!
news VIP Tananai ha un flirt con una nota Influencer italiana!
Amici, Verdiana: "Il talent prima era diverso. Maria De Filippi? Mi ha insegnato cosa vuol dire lavorare seriamente"
news VIP Amici, Verdiana: "Il talent prima era diverso. Maria De Filippi? Mi ha insegnato cosa vuol dire lavorare seriamente"
Uomini e Donne, parla l’ex cavaliere Ernesto Russo: "Ho detto no al Grande Fratello"
news VIP Uomini e Donne, parla l’ex cavaliere Ernesto Russo: "Ho detto no al Grande Fratello"
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV