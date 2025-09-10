Uomini e Donne, ex corteggiatrice ritrova l'amore: "Sei la pace che cercavo"

News VIP

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Ginevra Lambruschi, ha finalmente ritrovato il sorriso insieme a Elvis Kabashi dopo essere stata lasciata a un passo dal matrimonio.

Grande attesa per la prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne, che andrà in onda lunedì 22 settembre 2025 al consueto orario su Canale 5. Nell'attesa, l'ex corteggiatrice Ginevra Lambruschi ha informato tutti i suoi fan sui social di aver finalmente ritrovato l'amore!

Ginevra Lambruschi ufficializza la storia con Elvis Kabashi

Uomini e Donne sta per tornare con una nuova e scoppiettante stagione. La prima puntata del dating show di Maria De Filippi andrà in onda il prossimo lunedì 22 settembre 2025 su Canale 5 e vedrà la presentazione ufficiale dei protagonisti del trono classico e parterre over. Stando alle anticipazioni delle registrazioni, assisteremo a nuovi arrivi, grandi ritorni e accesi confronti in studio.

In attesa di conoscere le nuove dinamiche del parterre classico e over, un'ex corteggiatrice è finita al centro dell'attenzione mediatica per la sua attuale situazione sentimentale. Si tratta di Ginevra Lambruschi che, dopo le nozze mancate con Mirko Antonucci, ha ritrovato la felicità insieme al centrocampista albanese Elvis Kabashi. A rivelarlo è stata proprio l'ex corteggiatrice del fortunato dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi sui social.

Ginevra Lambruschi felice e innamorata sui social

Classe 1998, originaria di Marina di Massa ma vive a Milano, Ginevra Lambruschi è nota al grande pubblico per aver partecipato a Uomini e Donne nel 2017 come corteggiatrice del discusso e seguitissimo tronista Marco Cartasegna. La giovane influencer si sarebbe dovuta sposare con il calciatore e padre di sua figlia Mirko Antonucci, che però ha preferito lasciarla poco prima delle nozze. Una grande delusione d'amore che l'ha segnata profondamente.

A distanza di qualche anno, però, Ginevra sembra aver finalmente ritrovato il sorriso accanto a Elvis Kabashi. La conferma è arrivata direttamente dall'ex corteggiatrice del fortunato dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, che ha pubblicato alcuni romantici scatti sui social ufficializzando così la sua nuova storia d'amore:

Sei la pace che cercavo, l’amore che aspettavo. Hai riparato un cuore che non eri stato tu a rompere, e quando mi chiederanno come ho fatto a ritrovare il sorriso, l’unica cosa che potrò fare è dire il tuo nome. Ti amo.

