Uomini e Donne, ex cavaliere su Sabrina Zago: ''Ha bisogno di stare al centro studio''

Vicenzo La Scala, dopo aver nuovamente detto addio a Uomini e Donne, si lascia andare ad un commento sul percorso di Sabrina Zago.

Sabrina Zago e i suoi amori non corrisposti tengono banco nello studio del trono over di Uomini e Donne. La dama sta conoscendo Guido ma è evidente che pensa ancora a Giuseppe e in molti hanno commentato il suo percorso, anche Vincenzo La Scala. Ecco cosa ha detto il cavaliere recentemente scaricato da Agnese De Pasquale.

Uomini e Donne, Sabrina pensa ancora a Giuseppe

Ormai Sabrina Zago è una delle grandi protagoniste di Uomini e Donne, con i suoi amori tormentati e senso unico con i cavalieri del parterre maschile del trono over, che sistematicamente deludono le sue aspettative. È chiaro che Sabrina sia una donna che ha bisogno di tanto affetto, pronta a donarne altrettanto ma talvolta esagera nell’aprirsi in modo così frettoloso agli uomini. Condizione che, più di una volta, le è stata fatta notare in studio dal momento che a tutti dispiace poi vederla distrutta o in lacrime, ma purtroppo siamo sempre alle solite. Nelle ultime settimane, infatti, Sabrina si è molto legata a Giuseppe con il quale racconta di aver condiviso momenti profondi e importanti ma lui ha poi cambiato idea sul rapporto, confermando di voler conoscere altre donne del parterre.

La notizia ha stravolto Zago, soprattutto perché dal canto suo Giuseppe non l’ha mai veramente lasciata andare, orbitandole attorno per il gusto di sapere di avere un forte ascendente sulla dama, fino a quando recentemente non ha incontrato Rosanna, della quale sembra molto preso. Sabrina ha provato a voltare pagina e sta conoscendo meglio Guido, un cavaliere che non convince particolarmente dato che sembra tutto fuorché realmente interessato alla donna. Nonostante Sabrina professi un forte interesse per Guido, nel corso delle ultime puntate del dating show di Canale 5, ha comunque deciso di continuare a tenere la porta aperta a nuovi cavalieri per poi tornare a parlare di Giuseppe. Spalle al muro, la donna ha confessato di provare ancora qualcosa di forte per lui.

Uomini e Donne, Sabrina criticata da un ex cavaliere

Il percorso di Sabrina Zago a Uomini e Donne divide molto il pubblico ma anche tutti i presenti in studio che, se da una parte credono che la dama sia in buona fede, dall’altra la criticano per essere fin troppo semplice nell’affezionarsi agli uomini che frequenta. Anche Vincenzo La Scala ha commentato la situazione in una diretta Instagram con Fralof, nella quale ha replicato ad Agnese De Pasquale dopo che la dama gli ha rifilato un due di picche.

“Sabrina è una donna che ha bisogno di stare al centro studio, sicuramente è una donna vera, quello che fa è perché ci crede”.

Insomma, per Vincenzo Sabrina è sincera ma anche appassionata alle telecamere e all’attenzione degli altri. Parlando, invece, del suo percorso a Uomini e Donne, Vincenzo ha spiegato la sua posizione nella conoscenza con Agnese, ammettendo di esserci rimasto male perché trova che la dama sia sia fatta influenzare da Tina Cipollari e Gianni Sperti, per poi confidare che se mai gli venisse chiesto, ritornerebbe molto volentieri nel programma.

