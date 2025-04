Uomini e Donne, ex cavaliere su Gianmarco Steri: ''Gli consiglio di scegliere chi è lì per lui''

News VIP

Mario Verona, ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, dà un consiglio al tronista Gianmarco Steri.

Continua a tenere banco il trono di Gianmarco Steri a Uomini e Donne e anche un ex cavaliere del trono over, Mario Verona, ha voluto commentare, dando un prezioso consiglio al romano. Ecco cosa ha detto.

Uomini e Donne, Gianmarco Steri sempre più confuso?

Dopo il suo percorso come corteggiatore di Martina De Ioannon, Maria De Filippi ha voluto proporre a Gianmarco Steri il trono di Uomini e Donne ma per il romano questo percorso si sta rivelando tutt’altro che semplice. Gianmarco ha deciso di concentrare la sua attenzione tra tre corteggiatrici ovvero Cristina Ferrara, Francesca Polizzi e Nadia Di Diodato. Le Anticipazioni ci hanno rivelato che Gianmarco bacerà di nuovo una corteggiatrice, scatenando nuovo caos in studio. Francesca è la prima ad averlo colpito, ma Cristina lo attrae molto fisicamente e ora Nadia si sta facendo strada con il suo carattere risoluto. Insomma, Gianmarco è in palese difficoltà ma c’è chi vorrebbe dargli un consiglio spassionato.

“Consiglierei a Gianmarco di scegliere una persona che è lì per lui e non per visibilità, cosa che spesso accade”.

Queste le parole di Mario Verona al settimanale Mio, parlando del percorso del tronista romano, per poi ammettere che al momento non è single ma che, in futuro, non disdegnerebbe la chiamata di Maria De Filippi per diventare il nuovo tronista. Ma perché Mario ha lasciato il programma? Ecco cosa ha rivelato l'ex cavaliere del trono over del dating show.

Uomini e Donne, Mario racconta la relazione con Giovanna Gemmo

Mario Verona ha commentato il percorso di Gianmarco Steri a Uomini e Donne, rivelando di trovarlo un ragazzo pieno di valori che merita la promozione a tronista regalata da Maria De Filippi. Ma perché Mario ha lasciato il dating show di canale 5? Dopo una serie di conoscenze concluse, il cavaliere è stato colpito da Giovanna Gemmo, scesa in studio per corteggiare il tronista Alessio Pecorelli. Ecco cosa ha raccontato al settimanale Mio:

“Conobbi Giovanna all’interno del programma ma la nostra conoscenza è partita dopo che entrambi eravamo già fuori: è stata una bella conoscenza che mi ha fatto provare delle emozioni, nonostante sia stata di breve durata. Le sono grato per questo, così come a tutte le persone che hanno fatto parte della mia vita, la conoscenza di è conclusa per incompatibilità caratteriale e qualche screzio, ma in ogni caso siamo in buoni rapporti poiché non vi è stata alcuna manza di rispetto da parte di nessuno dei due”.

Insomma, la relazione con Giovanna è naufragata dopo poco dall’inizio della loro conoscenza lontana dallo studio di Uomini e Donne, ma Mario non si perde d’animo. L’ex cavaliere del trono over, infatti, ha confidato che attualmente sta conoscendo un’altra donna ma che vuole tenerla lontano dai riflettori, e sembra molto preso da lei, motivo per cui non lo vedremo presto tornare in studio.

