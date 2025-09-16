TGCom24
Uomini e Donne, ex cavaliere racconta: "Barbara De Santi frequentava Fabio Mantovani quando era sposato con Isabella Ricci”

Anita Nurzia

Bomba su Uomini e Donne: Luca Panont accusa Barbara De Santi, ecco cosa ha detto

Uomini e Donne, ex cavaliere racconta: "Barbara De Santi frequentava Fabio Mantovani quando era sposato con Isabella Ricci”

Negli ultimi giorni il mondo di Uomini e Donne è stato scosso da nuove rivelazioni che riguardano una delle protagoniste storiche del trono over, Barbara De Santi. A parlare è stato Luca Panont, ex volto del dating show di Maria De Filippi, che dopo aver lasciato il programma in coppia con Antonella Perini ha deciso di rompere il silenzio e raccontare la sua versione dei fatti.

Uomini e Donne Le accuse di Luca Panonta Barbara De Santi

Secondo quanto riportato da Panont a Lorenzo Pugnaloni, la dama sarebbe pronta a rientrare nel parterre di Canale 5, ma a suo dire avrebbe alle spalle comportamenti discutibili che meritano di essere portati alla luce. Dichiarazioni che inevitabilmente hanno sollevato grande curiosità e anche una certa dose di polemica tra i fan del programma, da sempre divisi tra chi sostiene Barbara e chi la considera troppo incline alle dinamiche televisive.

Nelle sue parole, Luca Panont non ha risparmiato dettagli, arrivando a citare anche figure molto note legate al programma:

"Barbara purtroppo la conosco molto bene, anche quando era fuori dal programma metteva sempre zizzania tra me e Antonella. E frequentava solo gente che era nel programma per creare dinamiche e rientrare. Poi, ho la sfortuna che abita pure a 5 minuti da casa mia. Usciva anche col marito di Isabella mentre erano sposati, questo me lo confessò a me direttamente. Lei e il marito di Isabella si vedevano a Verona mentre lei era a Dubai, me lo disse a me una sera che sono usciti a cena e si sono frequentati. Mi ha sempre dato l'impressione che soffriva a stare fuori dal programma. Quella è la sua vita. Faceva pure le ripetizioni a mia figlia di matematica. Una volta rientrata nel programma è sparita. Prima chiamava un giorno sì e uno anche".

Le frasi di Panont sono di certo pesanti e rischiano di alimentare nuove tensioni all’interno del parterre del trono over, dove le dinamiche personali spesso si intrecciano con quelle televisive. In particolare, il riferimento a Fabio Mantovani, marito di Isabella Ricci, aggiunge un tassello delicatissimo che non potrà restare senza una risposta.

Al momento Barbara De Santi non ha rilasciato dichiarazioni in merito. È probabile che la dama scelga di rispondere direttamente in studio, davanti alle telecamere di Uomini e Donne, dove ogni parola avrà un peso e un’eco amplificata. Intanto, i social si dividono: c’è chi crede a Panont e chi difende Barbara, ritenendo queste uscite soltanto un tentativo di attirare l’attenzione

Anita Nurzia
  • Co-responsabile della sezione TV
  • Autore del romanzo "Cento Battiti al Minuto"
Guida TV