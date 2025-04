Uomini e Donne, ex cavaliere del Trono over diventa papà per la prima volta a 50 anni

News VIP

Un noto e discusso ex cavaliere del Trono over di Uomini e Donne, che prese parte anche a Temptation Island, è diventato per la prima volta papà a 50 anni. Ecco di chi parliamo.

Grandi novità per un ex discusso cavaliere del trono over di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Mauro Donà, anche ex volto di Temptation Island, che è diventato padre per la prima volta a 50 anni. Ecco i dettagli.

Uomini e Donne, Mauro De Donà dopo Isabella Falasconi

Nello studio di Uomini e Donne sono passati tantissimi volti in oltre vent’anni di messa in onda, alcuni dei quali sono rimasti molto familiari al pubblico del dating show di Canale 5. Chi segue il programma di Maria De Filippi da tempo ricorderà senza dubbio Mauro Donà, che circa dieci anni fa faceva parte del parterre maschile del trono over e catalizzò l’attenzione con la storia d’amore con Isabella Falasconi. I due hanno messo alla prova i loro sentimenti a Temptation Island, e Mauro si è mostrato particolarmente preso dalla conoscenza di una delle tentatrici di quella edizione, mettendo in crisi Isabella.

Al falò di confronti finale, tuttavia, Isabella ha scelto comunque di continuare la sua relazione con il fidanzato, che si è protratta fino al 2017, anno in cui la coppia ha annunciato la rottura definitiva. Sono trascorsi diversi anni e Isabella ha ritrovato l’amore con uomo con il quale si è sposata poi, mentre anche per Mauro c’è stata una bella novità nel campo sentimentale, dal momento che ha conosciuto una ragazza molto più giovane di lui che l’ha totalmente stregato. Ecco i dettagli.

Uomini e Donne, Mauro Donà padre a 50 anni

Dopo aver messo fine alla sua storia d’amore piuttosto travagliata con Isabella Falasconi nel 2017, Mauro Donà ha conosciuto e si è innamorato di Emily Mazzucco, una giovane ragazza di 26 anni ovvero ben 23 anni più giovane di lui. La coppia è molto unita e ama pubblicare video e foto insieme, tanto che lo scorso anno grazie ad un video pubblicato su Tik Tok è diventata anche virale. L’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne fa sul serio con Emily e, infatti, la coppia ha annunciato di essere in attesa del loro primo figlio.

Mentre Giuseppe rivela una verità su Sabrina Zago, Mauro e Emily hanno annunciato la nascita del loro splendido bambino Gabriele Donà, nato il 10 marzo 2025. Un’emozione unica quella vissuta dalla coppia, che non è l’unica ad aver allargato la famiglia recentemente: anche Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone, infatti, sono in attesa del loro primo bebè insieme e hanno scoperto proprio nello studio del dating show di Canale 5 che sarà un maschietto.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.