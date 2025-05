Uomini e Donne, ecco quando va in onda la Scelta del tronista Gianmarco Steri

News VIP

Il pubblico di Uomini e Donne è curioso di vedere in tv la scelta di Gianmarco Steri. Ma quando andrà in onda su Canale 5? Ecco la data precisa.

Occhi puntati sulla scelta di Gianmarco Steri. Grazie alle Anticipazioni diffuse nelle ultime settimane sappiamo chi sarà la fortunata corteggiatrice, ma quando vedremo la puntata in onda su Canale 5? Ecco la data precisa.

Uomini e Donne, Gianmarco Steri: quando va in onda la scelta

Grandi emozioni per il pubblico di Uomini e Donne che si prepara a vedere trasmessa in tv la scelta di Gianmarco Steri. Il tronista romano ha fatto un percorso intenso, pieno di colpi di scena come l’eliminazione a sorpresa di Francesca Polizzi che per tanti era la favorita alla scelta, poi esterne piccanti tra baci e discussioni con Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara, fino alla scelta che è stata diffusa dalle Anticipazioni. Mentre monta la polemica contro Gianmarco, accusato di aver preso in giro Nadia facendole credere fino alla fine di essere la favorita, per poi scegliere Cristina, il pubblico del dating show di Maria De Filippi si chiede quando potrà vedere la scelta su Canale 5.

La stagione di Uomini e Donne volge al termine, mancano poche settimane e i protagonisti del trono over e del trono classico si preparano a salutarci con la lunga pausa estiva che lascia il posto alla nuova programmazione di Mediaset per questa stagione, sembra con l’arrivo di ben due nuove soap dalla Turchia per gli appassionati del genere. Nel frattempo, Lorenzo Pugnaloni ha anticipato che la scelta di Gianmarco andrà in onda il 26 maggio 2025 su Canale 5, anche se ancora non è chiaro se la redazione abbia scelto o meno di spalmare la scelta su due date, finendo anche al giorno successivo come spesso capita negli ultimi anni, assicurandosi così doppio share stellare dato che tutti vogliono vederla e nessun fan di Uomini e Donne se la perderebbe mai.

Uomini e Donne, Gianmarco e Cristina dopo la scelta

Sebbene nelle ultime settimane Gianmarco Steri si fosse avvicinato particolarmente a Nadia Di Diodato, spendendo per lei anche parole molto importanti, il tronista romano ha scelto di lasciare Uomini e Donne insieme a Cristina Ferrara. È chiaro che il barbiere è stato immediatamente colpito dalla bellezza della corteggiatrice salernitana, poi puntata dopo puntata il loro rapporto ha subito un’evoluzione e Cristina si è aperta molto, mostrando anche le sue fragilità ma, sopratutto, il suo reale interesse per Gianmarco.

Secondo alcuni questa sarà una relazione destinata a finire molto presto a causa del diverso stile di vita di Gianmarco e Cristina, ma loro nel frattempo si vivono la love story lontano dalle telecamere, in attesa di poter uscire allo scoperto e commentare dopo la messa in onda della scelta, che sarà trasmessa su Canale 5 il 26 maggio. La coppia è stata avvistata insieme in macchina verso Napoli, del resto abitando in due città diverse è plausibile che stiano facendo su e giù tra Roma e Salerno per poter trascorrere più tempo possibile insieme.

