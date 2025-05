Uomini e Donne, ecco quando si terrà l'ultima Registrazione di questa edizione!

News VIP

Uomini e Donne volge al termine e si prepara alla pausa estiva. Ecco quando si terrà l'ultima registrazione di questa edizione del dating show di Maria De Filippi.

La stagione di Uomini e Donne volge al termine e a breve si terrà l’ultima registrazione del dating show di Canale 5. Occhi puntati sulla scelta del tronista Gianmarco Steri ma anche su alcune coppie del trono over, che in molti si aspettano lasceranno insieme il programma. Ecco tutte le Anticipazioni.

Uomini e Donne, la data dell’ultima registrazione

Come ogni anno, Uomini e Donne tiene gli spettatori con gli occhi incollati al piccolo schermo e questa edizione del dating show di Maria De Filippi, bisogna ammettere, è stata particolarmente intensa. Mario Cusitore è tornato nel parterre del trono over, concludendo poi la sua nuova esperienza con un nulla di fatto tra segnalazioni e polemiche in studio, poi ha fatto il suo ritorno anche Gloria Nicoletti mentre Sabrina Zago è passata da un colpo di fulmine all’altro, via via sempre più deludente per lei che non ha ancora trovato l’amore. Giuseppe si è imposto come nuovo protagonista, prima con il suo flirt con Sabrina, poi per l’innamoramento lampo con Rosanna. Altro protagonista del trono over molto amato è Diego, che ha gongolato quando tutti se la sono presa con Isabella nelle ultime puntate andate in onda su Canale 5.

Gemma Galgani, invece, non trova pace e non trova neppure un uomo, ora alle prese con Arcangelo che è palesemente più interessato a Marina che a lei. Ma anche nel trono classico non sono mancati i colpi di scena, tra l’emozionante scelta di Martina De Ioannon che ha concluso il suo percorso intenso con Ciro Solimeno, permettendo così a Maria De Filippi di chiedere a Gianmarco Steri di diventare il nuovo tronista. E proprio il romano si appresta a fare la sua scelta tra Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara, che con tutta probabilità avverrà nel corso dell’ultima registrazione di questa edizione di Uomini e Donne. Ma quando è prevista? Scopriamolo insieme.

Uomini e Donne, la scelta di Gianmarco nell’ultima registrazione

Salito al trono dopo aver conquistato il pubblico di Uomini e Donne con il suo percorso alla corte di Martina De Ioannon, Gianmarco Steri non ha trovato ad attenderlo uno stuolo di papabili corteggiatrici, un numero impressionante e mai visto prima. Dopo lungo ragionare Gianmarco si è ritrovato diviso tra Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato, che lo ha sorpreso al suo compleanno come hanno fatto sapere le segnalazioni trapelate proprio in queste ore sul web. Ora, per Gianmarco è tempo di fare la sua scelta e non sarà facile dato che è chiaro che prova qualcosa per entrambe. Cristina, senza dubbio, è la ragazza che per prima lo ha colpito nel profondo, instaurando con lui una grande alchimia e attrazione. Nadia, invece, ha saputo scavare nel profondo del romano e trovare il suo posto con pazienza, a colpi di polemiche ma anche di gesti romantici.

Chi sarà la scelta di Gianmarco? Quel che è certo è che il tronista si appresta a farla nel corso dell’ultima registrazione di Uomini e Donne di questo anno prevista, secondo le fonti del web, per il 12 maggio 2025. Dopo questa data, infatti, gli studi Elios chiuderanno i battenti e il dating show di Maria De Filippi andrà in vacanza fino a settembre 2025, quando tornerà al consueto orario su Canale 5.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.