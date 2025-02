Uomini e Donne, ecco cosa ha scritto Angelo nella lettera a Tina Cipollari!

News VIP

Angelo ha lasciato Uomini e Donne dopo aver scritto una lettera a Tina Cipollari. Ma cosa c'era scritto nella lettera romantica? Ecco lo spoiler che tutti aspettavano.

Le Anticipazioni di Uomini e Donne ci hanno rivelato che nelle nuove puntate del dating show di Canale 5, Tina Cipollari accuserà Angelo Perla di non essere realmente interessato a lei, spingendo il cavaliere a scriverle una lettera prima di lasciare il programma. Ma cosa c’è scritto in questa misteriosa lettera? Ecco lo spoiler inaspettato.

Uomini e Donne, Anticipazioni: Angelo Perla lascia

Nelle registrazioni di Uomini e Donne che presto vedremo in onda su Canale 5, continua a tenere banco il trono di Tina Cipollari che ha scoperto che il suo corteggiatore Angelo Perla ha provato a contattare Morena Farfante, la quale ha immediatamente raccontato tutto alla redazione. Lui ha ammesso di aver ricevuto tantissimi messaggi da parte di diverse donne su Instagram, interessate a lui dopo averlo visto in trasmissione, ma ha anche confidato di essere molto interessato a Tina, al punto da scriverle una lunga e sentita lettera. Stando alle Anticipazioni, dalla lettera si evince che Angelo è particolarmente preso dalla tronista al punto che Maria De Filippi dovrà intervenire per spiegare al cavaliere che il percorso di Tina è un gioco, e alla fine lui deciderà di lasciare il programma mostrandosi molto ferito. Ma cosa c’è scritto nella lettera? A rivelarne il contenuto è Lorenzo Pugnaloni a LolloMagazine, parlando del contenuto della confessione scritta che Angelo ha fatto a Cipollari e che avrebbe portato la padrona di casa ad intervenire tempestivamente. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Uomini e Donne, cosa c’è scritto nella lettera di Angelo a Tina?

Dopo averle donato una costosa borsa Chanel, Angelo Perla è finito nel mirino di Tina Cipollari che lo ha accusato di aver contattato altre donne del programma ma anche fuori dalle telecamere. Nelle nuove puntate di Uomini e Donne, che andranno presto in onda su Canale 5, il cavaliere legge una lunga lettera a Tina e ora arriva lo spoiler sul contenuto. Sembra che Angelo ha confessato a Cipollari di essere sinceramente interessato a lei, parlando del suo passato amoroso che è stato segnato da tanta sofferenza. Grazie a Tina, tuttavia, il cavaliere avrebbe iniziato a credere nuovamente nei sentimenti, poi Angelo ha raccontato di aver ottenuto sempre tutto nella vita lavorando molto duramente e di volere una donna che ad oggi è pronta a condividere con lui i risultati del suo lavoro e condurre una vita felice e appagante. Perla, infine, ha ringraziato Cipollari per i momenti felici passati insieme e per avergli donato un po’ di serenità, per poi ammettere di non sentirsi la persona giusta per lei e annunciare dunque la decisione di lasciare per sempre Uomini e Donne.

