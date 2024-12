Uomini e Donne, ecco cosa è successo nel Trono Over fino ad oggi

News VIP

Quali sono stati i momenti più importanti del trono over di Uomini e Donne prima della pausa natalizia? Scopriamolo insieme con questo riassunto.

La stagione di Uomini e Donne ci sta regalando grandi perle di trash, colpi di scena inaspettati, ma anche ritorno e addii che tengono i fan del dating show di Maria De Filippi con il fiato sospeso. Approfittando della pausa natalizia che si prende il programma su Canale 5, ripercorriamo i momenti più salienti del trono over di questi ultimi mesi.

Uomini e Donne, Gemma Galgani delusa da tutti

Dopo oltre dieci anni di presenza fissa nello studio di Uomini e Donne, Gemma Galgani ritroverà l’amore? La partenza di questa nuova edizione del dating show di Maria De Filippi non promette bene per la dama torinese. Gemma, infatti, ha fatto la conoscenza di Valerio un cavaliere sceso per corteggiarla dopo aver ammesso di averla seguita per diverso tempo da casa. Tutto sembrava andare per il meglio tra loro, fino a quando Valerio non ha portato a Gemma un regalo contenente un sensuale completo di lingerie da indossare nelle loro occasioni romantiche, e proprio a proposito di questo regalo è scoppiata una segnalazione che ha messo in cattiva luce il cavaliere. Sembra, infatti, che Valerio si sia fatto consigliare da una cara amica tale Maria Soledad, ma secondo la segnalazione questa donna sarebbe l’amate del cavaliere! Gemma ha provato a non dar peso alla questione, ma il comportamento assurdo di Valerio ha avallato ogni dubbio, tanto che l’uomo è stato invitato poi a lasciare il programma dopo essersi preso un sonoro schiaffo in pieno volto da parte della Galgani. Altro giro, altra corsa, Gemma si lascia conquistate dall’italo-americano Fabio e tra loro c’è una chimica considerevole. Gli opinionisti di Uomini e Donne, tuttavia, trovano che Gemma non sia così presa e che sia interessata più al lato fisico della conoscenza che al resto, dato che rimane ammutolita davanti al “I love you” di Fabio. Anche su di lui arriva una segnalazione: è fidanzato con una donna in Spagna, dove risiede da anni? Fabio nega, Galgani non gli crede e alla fine il cavaliere si stanca di doversi giustificare, sostenuto da Gianni Sperti e Tina Cipollari, che accusano la torinese di voler sempre mettere in cattiva luce gli uomini che non le interessando fino in fondo per uscirne pulita. Gemma è ancora alla ricerca dell’anima gemella, mentre Fabio sta conoscendo Ida Linda e tra loro sembra vi siano i presupposti per una love story.

Uomini e Donne, grandi ritorni in studio

La nuova edizione di Uomini e Donne si è aperta con il clamoroso ritorno in studio di Mario Cusitore. È inspiegabile come una persona che ha ferito in quel modo una tronista sia stato perdonato dalla redazione e da Maria De Filippi, nonostante il comportamento scorretto dato che ha trascorso la notte con un’altra mentre corteggiava Ida, eppure a noi tocca sorbirci ora la sua presenza. Mario ha intrapreso una serie di conoscenze sterili, alcune delle quali culminate con notti di passione commentate senza alcuna eleganza in studio, poi se ne è andato fiero quando è arrivata la segnalazione sul tronista Alessio Pecorelli. A tutti noi è parsa la sua occasione per dileguarsi dal format senza dare troppo nell’occhio, dato che di certo non è lì per l’amore, eppure ecco che dopo poche settimane Mario torna ancora e riprende il suo posto nel parterre del trono over. Torna anche Armando Incarnato ma solo per poche puntate, forse deciso a lasciare dopo la strigliata di Maria rendendosi conto che non è più uno dei suoi pupilli. Stessa sorte per Aurora Tropea, che prova a corteggiare ed essere corteggiare, ma finisce con il trascorrere le puntate a discutere con Gianni Sperti. Infine, proprio recentemente, torna anche Gloria Nicoletti che si è resa subito protagonista di polemiche in studio, mostrando tutto il suo carattere da leonessa, anche con Alessio Pilli Stella anche lui rientrato in gioco dopo l’addio a Claudia Lenti questa estate.

Uomini e Donne: Barbara De Santi si becca una querela

A Uomini e Donne, nel parterre femminile del trono over, è tornata anche Barbara De Santi e non si può dire che la dama sia tornata per rimanere nell’ombra. Sempre pronta alla polemica aperta anche durante le sfilate e le relative votazioni, non risparmiando commenti cattivelli alle sue colleghe, Barbara ha fatto la conoscenza di Vincenzo e sembrava esserne innamorata, al punto di baciarlo appassionatamente dopo - come per sue confessione - oltre un anno durante il quale non si è sentita di baciare nessun uomo. Peccato che lui le ha preferito Ilaria e sia uscito dallo studio dopo puntate e puntate di polemiche, dimostrando poi che con la dama non vi fosse questo grande sentimento dato che si sono lasciati a poche settimane dall’addio a Uomini e Donne. Nel frattempo, a far scalpore, è la notizia della querela che è arrivata a Barbara da parte dell’hotel nel quale alloggiava. De Santi ha preso malissimo la questione, minacciando di lasciare il programma, e mentre De Filippi si è divertita a farle notare quanto stesse esagerando senza prenderla sul serio, Alessio Pilli Stella è corso in suo soccorso e l’ha convinta a rimanere.

Uomini e Donne: Sabrina dalla padella alla brace

Altra grande protagonista di questa stagione di Uomini e Donne è senza dubbio Sabrina. La dama biondissima si è presa una colossale sbandata per Gabriele, cavaliere elegante e distinto, ma decisamente poco preso dalla dama se non dal punto di vista fisico. I due hanno avuto molti momenti di intimità ma anche di racconto reciproco, Gabriele si è addirittura commosso in studio ripensandoci ma l’amore non ha trionfato, spezzando il cuore di Sabrina che per molte puntate si è mostrata inconsolabile. Mentre Gianni Sperti si è prodigato per far tornare alla dama il sorriso, Sabrina ha fatto un’altra pessima scelta uscendo con Diego, new entry del parterre maschile della quale avremmo fatto volentieri a meno. Diego ha lasciato stupiti tutti, parlando della notte di fuoco con Sabrina come farebbe un omuncolo al bar con i suoi quattro amici davanti ad una birra, eppure lei ci è uscita ancora e ancora prima di capire che il gioco non valeva la candela. Speriamo che nel 2025, Sabrina impari ad amarsi un po’ di più.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.