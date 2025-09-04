Uomini e Donne, duro sfogo social di Barbara De Santis: "Fiera di questo mio cambiamento"

News VIP

L'ex dama del parterre over di Uomini e Donne, Barbara De Santis, sbotta sui social e replica alle dure critiche ricevute per il suo cambiamento fisico.

Barbara De Santi è stata una delle protagoniste indiscusse del parterre over di Uomini e Donne. Nell'ultimo periodo, l'ex dama è tornata sui social dimagrita e con un nuovo look, scatenando varie critiche e polemiche da parte di alcuni utenti. Critiche che hanno infastidito, e non poco, la diretta interessata.

Barbara De Santi al centro delle critiche

La nuova stagione di Uomini e Donne, che partirà il prossimo lunedì 22 settembre 2025 su Canale 5, promette dinamiche appassionanti e sorprese inattese. Tra le novità più importanti spicca il nome del cavaliere Federico Mastrostefano, che ha deciso di mettersi in gioco nel parterre over per trovare il vero amore, quello dei tronisti Cristiana Anania e Flavio Ubirti, che dopo aver partecipato come tentatore a Temptation Island siederà sul trono del popolare dating show di Maria De Filippi.

Nell'attesa, un'ex dama del parterre over si è lasciata andare a un duro sfogo sui social. Stiamo parlando Barbara De Santi che, infastidita dalle varie polemiche, ha deciso di intervenire sui social e replicare a tutte le varie critiche ricevute per il suo cambiamento fisico.

Lo sfogo di Barbara

Nella passata edizione di Uomini e Donne si sono formate diverse coppie decisamente inaspettate. Una di queste era quella formata da Barbara De Santi e Ruggiero D'Andrea che contro ogni aspettativa, avevano deciso di viversi lontano dalle telecamere. Nel giro di poco, però, qualcosa tra i due si è rotto e l'ex dama del parterre over ha deciso di allontanarsi dai social per dedicare il suo tempo alla sorella.

A distanza di qualche mese dalla sua uscita di scena dal parterre over, Barbara è tornata sui social visibilmente dimagrita. Un cambiamento fisico che ha provocato la reazione di molti utenti che, senza mezzi termini, l'hanno criticata duramente. Infastidita e stanca della situazione, la donna ha deciso di pubblicare un video su Instagram per rispondere alle critiche ricevute:

Leggi anche Mario Adinolfi: da L'Isola dei Famosi a Uomini e Donne

Mi viene da ridere perché io vengo da tre mesi in cui mi sono completamente annullata, in cui mi sono dedicata a una situazione, in cui non ho pensato proprio a me. Sono dimagrita, sono diventata più brutta, sono diventata più vecchia me ne state scrivendo di ogni! È vero: sono più brutta, sono più vecchia ma io comunque ho 56 anni, non è che ho voglia di dimostrarne 40, 30 o 20; ho l’età che ho. Sono fiera di questo mio cambiamento e piano piano mi vedrete completamente diversa. E non perdete tempo a continuare a dire che non vi piaccio, che ho tutti questi difetti, un volta che lo avete detto che cosa avete risolto? Io posso cambiare? Sono questa ormai e sarà sempre peggio mi sa.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.