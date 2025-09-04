TGCom24
Home | VIP | News | Uomini e Donne | Uomini e Donne, duro sfogo social di Barbara De Santis: "Fiera di questo mio cambiamento"
Schede di riferimento
Uomini e Donne
Uomini e Donne
News VIP

Uomini e Donne, duro sfogo social di Barbara De Santis: "Fiera di questo mio cambiamento"

Eleonora Gasparini

L'ex dama del parterre over di Uomini e Donne, Barbara De Santis, sbotta sui social e replica alle dure critiche ricevute per il suo cambiamento fisico.

Uomini e Donne, duro sfogo social di Barbara De Santis: "Fiera di questo mio cambiamento"

Barbara De Santi è stata una delle protagoniste indiscusse del parterre over di Uomini e Donne. Nell'ultimo periodo, l'ex dama è tornata sui social dimagrita e con un nuovo look, scatenando varie critiche e polemiche da parte di alcuni utenti. Critiche che hanno infastidito, e non poco, la diretta interessata.

Barbara De Santi al centro delle critiche

La nuova stagione di Uomini e Donne, che partirà il prossimo lunedì 22 settembre 2025 su Canale 5, promette dinamiche appassionanti e sorprese inattese. Tra le novità più importanti spicca il nome del cavaliere Federico Mastrostefano, che ha deciso di mettersi in gioco nel parterre over per trovare il vero amore, quello dei tronisti Cristiana Anania e Flavio Ubirti, che dopo aver partecipato come tentatore a Temptation Island siederà sul trono del popolare dating show di Maria De Filippi.

Nell'attesa, un'ex dama del parterre over si è lasciata andare a un duro sfogo sui social. Stiamo parlando Barbara De Santi che, infastidita dalle varie polemiche, ha deciso di intervenire sui social e replicare a tutte le varie critiche ricevute per il suo cambiamento fisico.

Lo sfogo di Barbara

Nella passata edizione di Uomini e Donne si sono formate diverse coppie decisamente inaspettate. Una di queste era quella formata da Barbara De Santi e Ruggiero D'Andrea che contro ogni aspettativa, avevano deciso di viversi lontano dalle telecamere. Nel giro di poco, però, qualcosa tra i due si è rotto e l'ex dama del parterre over ha deciso di allontanarsi dai social per dedicare il suo tempo alla sorella.

A distanza di qualche mese dalla sua uscita di scena dal parterre over, Barbara è tornata sui social visibilmente dimagrita. Un cambiamento fisico che ha provocato la reazione di molti utenti che, senza mezzi termini, l'hanno criticata duramente. Infastidita e stanca della situazione, la donna ha deciso di pubblicare un video su Instagram per rispondere alle critiche ricevute:

Leggi anche Mario Adinolfi: da L'Isola dei Famosi a Uomini e Donne

Mi viene da ridere perché io vengo da tre mesi in cui mi sono completamente annullata, in cui mi sono dedicata a una situazione, in cui non ho pensato proprio a me. Sono dimagrita, sono diventata più brutta, sono diventata più vecchia me ne state scrivendo di ogni! È vero: sono più brutta, sono più vecchia ma io comunque ho 56 anni, non è che ho voglia di dimostrarne 40, 30 o 20; ho l’età che ho. Sono fiera di questo mio cambiamento e piano piano mi vedrete completamente diversa. E non perdete tempo a continuare a dire che non vi piaccio, che ho tutti questi difetti, un volta che lo avete detto che cosa avete risolto? Io posso cambiare? Sono questa ormai e sarà sempre peggio mi sa.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Uomini e Donne
Uomini e Donne
Eleonora Gasparini
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Informazione, Editoria e Giornalismo
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
La Promessa Anticipazioni 5 settembre 2025: Manuel ha ritrovato Jana? Cruz è affranta!
anticipazioni TV La Promessa Anticipazioni 5 settembre 2025: Manuel ha ritrovato Jana? Cruz è affranta!
La forza di una donna Anticipazioni 5 settembre 2025: Enver in terapia intensiva, Sirin terrorizzata!
anticipazioni TV La forza di una donna Anticipazioni 5 settembre 2025: Enver in terapia intensiva, Sirin terrorizzata!
Il Paradiso delle Signore 5 settembre 2025, in replica: Elvira e Salvo diventano genitori, Mimmo salva Enrico!
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore 5 settembre 2025, in replica: Elvira e Salvo diventano genitori, Mimmo salva Enrico!
If you Love Anticipazioni Ultima Puntata 5 settembre 2025: Lieto fine per Ates e Leyla?
anticipazioni TV If you Love Anticipazioni Ultima Puntata 5 settembre 2025: Lieto fine per Ates e Leyla?
Pier Silvio Berlusconi irrompe a La Ruota della Fortuna: “Grazie Gerry, ci hai fatto vincere una sfida impossibile"
news VIP Pier Silvio Berlusconi irrompe a La Ruota della Fortuna: “Grazie Gerry, ci hai fatto vincere una sfida impossibile"
Forbidden Fruit Anticipazioni 5 settembre 2025: Halit chiede il divorzio a Yildiz. Ecco perché...
anticipazioni TV Forbidden Fruit Anticipazioni 5 settembre 2025: Halit chiede il divorzio a Yildiz. Ecco perché...
Samira Lui nel mirino degli haters: "Completamente rifatta". Arriva la replica della valletta de La Ruota della Fortuna
news VIP Samira Lui nel mirino degli haters: "Completamente rifatta". Arriva la replica della valletta de La Ruota della Fortuna
Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 4 settembre 2025
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 4 settembre 2025
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV