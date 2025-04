Uomini e Donne, dubbi su Giuseppe e Rosanna: i due protagonisti del trono over prendono in giro tutti?

News VIP

Nel corso delle nuove registrazioni di Uomini e Donne, Tina Cipollari esprime tutti i suoi dubbi su Giuseppe e Rosanna. I due protagonisti del trono over sotto accusa.

Nelle nuove registrazioni di Uomini e Donne, Tina Cipollari ha espresso i suoi dubbi sulla coppia formata da Giuseppe e Rosanna. Possibile che i due discussi protagonisti del trono over siano d’accordo, e stiano prendendo in giro tutti?

Uomini e Donne, Giuseppe cotto di Rosanna

Dopo aver chiuso la sua relazione con Sabrina Zago, una conoscenza travagliata che ha lasciato il segno nella dama del trono over di Uomini e Donne, Giuseppe è rimasto incantato da Rosanna. Lei, siciliana doc, è una donna risoluta e ha subito messo le cose in chiare con il cavaliere: sebbene sia attratta da lui e voglia conoscerlo meglio, non si preclude altre conoscenze nel programma. Puntata dopo puntata, Giuseppe è apparso sempre più cotto di Rosanna, che ha portato a conoscere i suoi adorati cavalli, poi al mare dove è scattato un bacio passionale. Lei, dal suo canto, ha fatto diversi gesti importanti come portare una torta nello studio del dating show di Maria De Filippi per festeggiare il suo compleanno.

Insomma, la conoscenza prosegue a gonfie vele eppure c’è chi teme che Rosanna e Giuseppe non siano così trasparenti come vogliono far credere. Nel corso delle nuove registrazioni di Uomini e Donne, che hanno visto il tronista Gianmarco Steri eliminare Francesca Polizzi ammettendo che inizialmente sarebbe stata lei la sua scelta, c’è stato ampio spazio anche per i protagonisti del trono over tra cui, appunto, Giuseppe e Rosanna. Sentendo le loro parole, tuttavia, Tina Cipollari ha espresso forti dubbi nei confronti della coppia, arrivando ad ipotizzare che i due siano d’accordo e stiano prendendo in giro tutti. Ecco perché.

Uomini e Donne, Giuseppe e Rosanna mentono?

Sin dal primo ingresso di Rosanna nello studio di Uomini e Donne, Giuseppe si è mostrato molto interessato alla dama al punto da chiudere la conoscenza con Sabrina Zago, e frequentare solo la bella siciliana. Puntata dopo puntata, il cavaliere del trono over del dating show di Canale 5 ha fatto gesti forti per lei, mostrandosi tuttavia d’accordo nel non costringerla ad una frequentazione esclusiva. È stato, invece, lui a dichiarare sin da subito di non voler conoscere altre donne, scatenando l’ira di Sabrina che per questa questione ha molto sofferto poche settimane prima. Stando alle Anticipazioni, anche Rosanna sarebbe giunta alla stessa conclusione del cavaliere e a questo punto è intervenuta Tina Cipollari.

Secondo la verace opinionista, infatti, i due starebbero prendendo in giro tutti, d’accordo nel non conoscere altre persone ma contemporaneamente prendendo tempo prima di lasciare il programma. Insomma, secondo Tina, Giuseppe e Rosanna sarebbero troppo affezionati alle telecamere per fare la loro scelta. Il cavaliere, comunque, ha minimizzato le accuse e ha fatto sapere che presto andrà in Sicilia per trascorrere del tempo con Rosanna nella sua routine quotidiana. C’è da dire che protagonisti del trono over sono stati gentilmente accompagnati alla porta molto prima, quando la relazione era stabile sotto gli occhi di tutti, ma è anche vero che al momento privarsi di uno dei cavalieri più chiacchierati del trono over sarebbe una follia. E dunque, attendiamo.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.