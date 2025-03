Uomini e Donne, Diego Tavani le prime parole dopo l'addio con Claudia D'Agostino: "Chiodo schiaccia chiodo non funziona"

News VIP

Dopo poco più di un mese dall'addio al dating show di Uomini e Donne, l'ex cavaliere romano, Diego Tavani, intervistato dal magazine dedicato al programma, ha parlato di come sta vivendo la fine della storia con Claudia D'Agostino.

E passato più di un mese da quando Diego Tavani ha lasciato il dating show di Uomini e Donne dopo la tumultuosa fine della storia con Claudia D'Agostino.

Uomini e Donne, Diego Tavani: "Ho capito che è meglio metabolizzare la fine di un rapporto prima di iniziarne un altro"

"Sono in ripresa. Mi sto concentrando su me stesso e sui miei obiettivi di vita" ha dichiarato l'ex cavaliere al settimanale dedicato al programma. Il perito assicurativo, lontano dal centro studio, ha ripreso in mano la propria vita e non ha alcuna voglia di analizzare il recente passato: è deciso a vivere al meglio il presente, guardando solo verso il futuro.

"Premesso che ci sono delusioni e delusioni. Quando affronto un momento no, prima di tutto cerco di capire e analizzare quello che mi e accaduto, cosi da poter trarre un insegnamento di vita e migliorarmi sempre di più. La famiglia è il mio rifugio perfetto in questi casi e, ovviamente, trascorrere del tempo con mio figlio Leonardo fa passare ogni brutto momento. Con lui, parliamo di tutto, anche delle nostre frequentazioni. Per me è fondamentale ascoltare e sapere il suo punto di vista. Credo che i figli possano dare molti consigli ai genitori: la verità è che anche i genitori possono imparare dai figli"

Parlando del momento che sta vivendo, il 46enne romano ha ammesso di dover ancora metabolizzare la fine della sua relazione e di volersi prendere il giusto tempo per riavere la voglia di aprirsi sentimentalmente ad una nuova donna:

"Mi è capitato che delle donne si siano avvicinate, ma non ho avuto alcuna frequentazione. Al momento sono concentrato su altro, una nuova relazione non è la mia priorità. Non credo nel chiodo schiaccia chiodo. Se si è provato davvero qualcosa per qualcuno, penso che per dare il giusto valore a una persona meritevole che arriva nella vita sia necessario metabolizzare la fine di un rapporto precedente. In passato mi è capitato. Ed è proprio per questo che ho capito che è meglio metabolizzare la fine di un rapporto prima di iniziarne un altro"

In queste ultime settimane, Diego, ha spesso pubblicato storie su Instagram in cui era in qualche locale con amici, tanto che qualcuno ha pensato che si fosse ripreso in fretta dai recenti avvenimenti che l'hanno portato a lasciare il programma. A tal proposito, ha dichiarato:

"Quando sono giù di molare chiamo gli amici. Quelli veri. Mi piace parlare, confrontarmi, piuttosto che affrontare i miei problemi in silenzio. Quando qualcosa non va ho bisogno di ascoltare anche altri punti di vista e mettermi in discussione. Sono un amico presente e premuroso. Cerco di ascoltare e dire la mia verità anche se può fare male, perché credo che la vera amicizia sia proprio questo .Passarlo a prendere e portarlo a fare una gita fuori porta così da distrarlo, almeno per un attimo, dai suoi problemi"

