Uomini e Donne, Diego Di Fazio contro le dame del trono over: ''Hanno paura del giudizio''

News VIP

Diego Di Fazio è una new entry del parterre maschile del trono over di Uomini e Donne. Il cavaliere è molto criticato per il suo modo di fare ma secondo lui alle donne piace, anche alle dame del programma.

Diego Di Fazio è un nuovo volto del parterre maschile del trono over di Uomini e Donne ma ha già catalizzato l’attenzione del pubblico del dating show di Maria De Filippi. Il cavaliere romano, che vanta una somiglianza con Richard Gere del quale sostiene essere anche più affascinante, sta frequentando Sabrina tra alti e bassi e racconta cosa pensa delle dame del programma.

Uomini e Donne, Diego Di Fazio cerca l’amore ma non sarà semplice!

Grandi novità nel parterre del trono over di Uomini e Donne in questa stagione del dating show di Maria De Filippi. La padrona di casa ha voluto richiamare alcuni volti noti come Mario Cusitore, Alessio Pilli Stella e Gloria Nicoletti, ma ci sono anche new entry interessanti come Diego Di Fazio. Classe 1981, il cavaliere è nato a Roma in quello che lui stesso definisce un quartiere difficile di borgata durante l’intervista rilasciata al magazine ufficiale del programma. Diego è separato, ha due figli e ha ammesso di mantenere con la sua ex moglie un ottimo rapporto, ma anche di aver capito da questa esperienza che il matrimonio non fa proprio per lui. Il cavaliere, infatti, cerca una donna con cui passare la vita e della quale innamorarsi, ma mira alla convivenza, anche se conquistarlo non è affatto semplice.

“Ho gusti un po’ difficili. Vorrei una donna che mi tenesse testa, sono un tipo che si annoia facilmente. Poi, un altro aspetto è sicuramente quella della passionalità e dell’intesa. Ma se dobbiamo parlare di avventure… Ci vuole il commercialista per tenere il conto!”.

Insomma, Diego non si accontenta e ha messo in chiaro sin da subito che l’aspetto fisico e la passione per lui sono importanti. Il cavaliere, infatti, ha instaurato immediatamente un flirt con Sabrina che usciva da una forte delusione d’amore in studio, e proprio dal punto di vista fisico tra loro è nata una bella alchimia anche se il rapporto sta andando avanti nel modo più complesso possibile. Nelle ultime puntate di Uomini e Donne abbiamo assistito ad un colpo di scena che riguarda proprio la coppia ma Diego ha qualcosa da dire anche alle altre dame del programma.

Uomini e Donne, Diego al centro delle polemiche: colpa della sua sincerità?

Che piaccia o meno il suo modo di porsi e corteggiare, non si può certo dire che Diego Di Fazio sia una persona falsa in grado di creare sotterfugi e raggirare le donne del parterre femminile del trono over. Nello studio di Uomini e Donne, sin dal suo primo intervento, è stato chiaro che Diego è trasparente anche troppo. Nelle ultime puntate del programma di Canale 5, il cavaliere e Sabrina hanno trovato un punto di incontro nella loro conoscenza rocambolesca, e lui è arrivato ad ammettere di trovare la dama interessante proprio sotto tutti i punti di vista, rinunciando al corteggiamento di una nuova pretendente. Ma cosa non hanno capito le persone che polemizzano contro di lui?

“Ottima domanda. Più che altro sono io a non capire loro! Secondo me non si mettono in gioco al 100 per centro. Forse hanno paura del giudizio della gente, di certe dinamiche. Fuori non sarebbe così. Una volta è stato chiesto al parterre femminile se c’erano signore interessate a uscire con me quella sera: silenzio totale. Non credo che fuori sarebbe successa la stessa cosa”.

Insomma, Diego è certo che a causa della sua trasparenza anche su argomenti più piccanti le donne del trono over non siano interessate a lui, perché avrebbero paura di un confronto su questi argomenti in studio. Ma sarà davvero così? Nel frattempo Sabrina, mentre Claudia D'Agostino punge Diego Tavani, dopo aver cercato di piegare il cavaliere al suo volere facendolo capitolare, ci ha regalato l’ennesimo colpo di scena uscendo con Giuseppe e baciandolo.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.