Uomini e Donne, Diego Daddi su OnlyFans: "È stata Elga a spronarmi e guadagno bene. Ma con regole precise"

Da Uomini e Donne a OnlyFans: Diego Daddi racconta la sua nuova vita.

Ex volto di Uomini e Donne e oggi personaggio molto seguito sui social, Diego Daddi ha deciso di aprire un canale su OnlyFans, scelta che ha subito acceso discussioni e polemiche. In un’intervista rilasciata a Fanpage, l’ex corteggiatore ha raccontato i motivi dietro questa decisione, spiegando anche come la moglie, Elga Enardu ex tronista del dating show di Maria De Filippi, non solo fosse pienamente d’accordo ma lo abbia addirittura incoraggiato a intraprendere questa nuova strada.

Uomini e Donne, la scelta di Diego Daggi

“Con Elga lavoriamo da anni sui social, sempre alla ricerca di attività che possano essere anche remunerative. Lei per prima, scherzando, mi disse: ‘Mettiti su OnlyFans visto che il fisico tiene’. Da lì, pian piano, la cosa è diventata seria e lei mi ha spronato a provarci”, ha raccontato Daddi, che ha anche rivelato di aver affrontato un percorso di psicoterapia prima di riuscire a guardarsi con più autostima.

L’ex volto del dating show di Canale 5 ha voluto chiarire che dietro al suo profilo c’è organizzazione e impegno:

“Non potevo farlo a cuor leggero. OnlyFans ti mette addosso un’etichetta e quindi doveva valerne la pena. Non si tratta di fare due foto e postarle: lavoro tutti i giorni, molte ore al giorno, tra registrazioni, gestione del canale Telegram e TikTok. È un impegno serio, non un passatempo”.

Diego ha anche fissato dei paletti molto chiari: “

Non faccio incontri, non faccio cam a luci rosse e non collaboro con altre donne. Sono sposato, ho dei limiti che rispetto. Se fossi single magari sarebbe diverso, ma non ho bisogno di eccedere”.

La polemica del video in mutande con Elga

Nei giorni scorsi un video pubblicato insieme a Elga Enardu ha scatenato un’ondata di critiche. Nel filmato, lui ballava in mutande accanto alla moglie, e molti hanno pensato che fosse una mossa di marketing per attirare follower sul suo OnlyFans. Daddi però ha voluto chiarire

“Quel video è nato per caso. Elga stava registrando una sponsorizzazione mentre io mi stavo vestendo per uscire a cena. Mi ha chiamato e mi ha ripreso al volo. Non era pensato per promuovere nulla, eppure ha fatto discutere tantissimo. Certo, mi si vedeva in mutande, ma era un gioco. Alla fine, però, mi ha portato anche nuovi follower, anche se non era l’obiettivo”.

Sul fronte economico, Diego non ha nascosto che OnlyFans rappresenti una fonte di reddito importante:

“Non esiste una cifra fissa, ci sono mesi in cui si guadagna molto e altri meno. Posso dire però che le cifre che si sentono in giro non sono esagerate. Io ho anche la fortuna di essere un personaggio pubblico: nessuno si aspettava mi affacciassi a una piattaforma simile, e questo genera curiosità che si traduce in guadagni”.

Un mix di curiosità, coraggio e spirito imprenditoriale: così Daddi ha scelto di reinventarsi, con il sostegno della moglie Elga Enardu e senza paura di sfidare i pregiudizi.

