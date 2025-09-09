TGCom24
Home | VIP | News | Uomini e Donne | Uomini e Donne, Diego Daddi su OnlyFans: "È stata Elga a spronarmi e guadagno bene. Ma con regole precise"
Schede di riferimento
Uomini e Donne
Uomini e Donne
News VIP

Uomini e Donne, Diego Daddi su OnlyFans: "È stata Elga a spronarmi e guadagno bene. Ma con regole precise"

Anita Nurzia

Da Uomini e Donne a OnlyFans: Diego Daddi racconta la sua nuova vita.

Uomini e Donne, Diego Daddi su OnlyFans: "È stata Elga a spronarmi e guadagno bene. Ma con regole precise"

Ex volto di Uomini e Donne e oggi personaggio molto seguito sui social, Diego Daddi ha deciso di aprire un canale su OnlyFans, scelta che ha subito acceso discussioni e polemiche. In un’intervista rilasciata a Fanpage, l’ex corteggiatore ha raccontato i motivi dietro questa decisione, spiegando anche come la moglie, Elga Enardu ex tronista del dating show di Maria De Filippi, non solo fosse pienamente d’accordo ma lo abbia addirittura incoraggiato a intraprendere questa nuova strada.

Uomini e Donne, la scelta di Diego Daggi

“Con Elga lavoriamo da anni sui social, sempre alla ricerca di attività che possano essere anche remunerative. Lei per prima, scherzando, mi disse: ‘Mettiti su OnlyFans visto che il fisico tiene’. Da lì, pian piano, la cosa è diventata seria e lei mi ha spronato a provarci”, ha raccontato Daddi, che ha anche rivelato di aver affrontato un percorso di psicoterapia prima di riuscire a guardarsi con più autostima.

L’ex volto del dating show di Canale 5 ha voluto chiarire che dietro al suo profilo c’è organizzazione e impegno:

“Non potevo farlo a cuor leggero. OnlyFans ti mette addosso un’etichetta e quindi doveva valerne la pena. Non si tratta di fare due foto e postarle: lavoro tutti i giorni, molte ore al giorno, tra registrazioni, gestione del canale Telegram e TikTok. È un impegno serio, non un passatempo”.

Diego ha anche fissato dei paletti molto chiari: “

Non faccio incontri, non faccio cam a luci rosse e non collaboro con altre donne. Sono sposato, ho dei limiti che rispetto. Se fossi single magari sarebbe diverso, ma non ho bisogno di eccedere”.

La polemica del video in mutande con Elga

Nei giorni scorsi un video pubblicato insieme a Elga Enardu ha scatenato un’ondata di critiche. Nel filmato, lui ballava in mutande accanto alla moglie, e molti hanno pensato che fosse una mossa di marketing per attirare follower sul suo OnlyFans. Daddi però ha voluto chiarire

“Quel video è nato per caso. Elga stava registrando una sponsorizzazione mentre io mi stavo vestendo per uscire a cena. Mi ha chiamato e mi ha ripreso al volo. Non era pensato per promuovere nulla, eppure ha fatto discutere tantissimo. Certo, mi si vedeva in mutande, ma era un gioco. Alla fine, però, mi ha portato anche nuovi follower, anche se non era l’obiettivo”.

Sul fronte economico, Diego non ha nascosto che OnlyFans rappresenti una fonte di reddito importante:

“Non esiste una cifra fissa, ci sono mesi in cui si guadagna molto e altri meno. Posso dire però che le cifre che si sentono in giro non sono esagerate. Io ho anche la fortuna di essere un personaggio pubblico: nessuno si aspettava mi affacciassi a una piattaforma simile, e questo genera curiosità che si traduce in guadagni”.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.

Un mix di curiosità, coraggio e spirito imprenditoriale: così Daddi ha scelto di reinventarsi, con il sostegno della moglie Elga Enardu e senza paura di sfidare i pregiudizi.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Uomini e Donne
Uomini e Donne
Anita Nurzia
  • Co-responsabile della sezione TV
  • Autore del romanzo "Cento Battiti al Minuto"
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Uomini e Donne, Nilufar Addati sbotta sui social dopo le critiche ricevute per la sua presenza al Festival di Venezia
news VIP Uomini e Donne, Nilufar Addati sbotta sui social dopo le critiche ricevute per la sua presenza al Festival di Venezia
Beautiful Anticipazioni Puntata del 10 settembre 2025: Luna vuole la verità!
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Puntata del 10 settembre 2025: Luna vuole la verità!
Uomini e Donne, le fan scoprono che Gianmarco è single e rilanciano: ''starebbe bene con Raffaella Scuotto''
news VIP Uomini e Donne, le fan scoprono che Gianmarco è single e rilanciano: ''starebbe bene con Raffaella Scuotto''
Beautiful Anticipazioni Americane: Luna finirà tra le grinfie di Bill? La Nozawa rischia di morire e stavolta per davvero
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Americane: Luna finirà tra le grinfie di Bill? La Nozawa rischia di morire e stavolta per davvero
Grande Fratello, Simona Ventura rivela le novità della prossima edizione: "Sarà un Gf delle storie di vita, di resilienza"
news VIP Grande Fratello, Simona Ventura rivela le novità della prossima edizione: "Sarà un Gf delle storie di vita, di resilienza"
Uomini e Donne, Gianmarco e Cristina ''si sono ufficialmente lasciati'': la segnalazione definitiva
news VIP Uomini e Donne, Gianmarco e Cristina ''si sono ufficialmente lasciati'': la segnalazione definitiva
La Notte nel Cuore Anticipazioni 9 settembre 2025: Cihan scopre che Melek è incinta e ora?
anticipazioni TV La Notte nel Cuore Anticipazioni 9 settembre 2025: Cihan scopre che Melek è incinta e ora?
Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 9 settembre 2025
anticipazioni TV Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 9 settembre 2025
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV