Uomini e Donne, Diego Daddi apre un profilo Onlyfans: come ha reagito la moglie Elga Enardu?

L’ex protagonista di Uomini e Donne Diego Daddi apre un profilo OnlyFun e lo annuncia sui social, scatenando gossip sulla crisi con la moglie Elga Enardu.

I fan di Uomini e Donne ricorderanno Diego Daddi, ex corteggiatore che è convolato a nozze con Elga Enardu. I due hanno attraversato una crisi un paio di anni fa e ora sembra che vi sia nuovamente maretta per la scelta di Diego di aprire un canale OnlyFan. Ecco cosa è successo.

Uomini e Donne, Diego Daddi apre un canale OnlyFan

Nello studio di Uomini e Donne sono passati diversi volti e le fan del dating show di Canale 5 si sono affezionate ad alcuni di loro, come nel caso di Diego Daddi. L’ex corteggiatore è convolato a nozze con Elga Enardu e i due formano una bellissima coppia, una coppia forte che un paio di anni fa ha superato una grossa crisi e che è riuscita a trovare il loro lieto fine. Nelle ultime settimane i fan di Diego hanno notato che l’ex corteggiatore ha iniziato a pubblicare su Instagram foto sempre più sensuali ed esplicite, ma nessuno poteva pensare che la motivazione sarebbe stata quella di preannunciare l’apertura di un profilo OnlyFan.

La nota piattaforma di contenuti per adulti è molto utilizzata dagli influencer, dunque non c’è nulla di strano nell’adesione di Diego a questo mondo hard, non fosse che sembra che sua moglie non abbia preso nel migliore dei modi la notizia. La coppia ha vissuto un emozionante e romantico viaggio in Thailandia pochi giorni fa, con tanto di dedica per San Valentino di Diego per Elga, poi più nulla insieme. L’esperto di gossip Amedeo Venza ha confermato di aver contattato la coppia dopo l’annuncio a sorpresa di Daddi, e di aver capito che tra loro c’è nuovamente maretta. Ma sarà davvero così? Ecco cosa è successo e la replica della Enardu.

Uomini e Donne, Diego Daddi e Elga Enardu in crisi?

Dopo essere riusciti a recuperare il rapporto e salvare il loro matrimonio, Diego Daddi e Elga Enardu sono nuovamente in crisi? L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha annunciato su Instagram di aver deciso di aprire un canale OnlyFan, una notizia che ha sorpreso tutti i suoi fan e ha generato polemica. Ma sarà questa la causa della nuova crisi di coppia? Elga ha trascorso alcuni giorni a Roma con la sorella e alla madre, non facendo accenno al marito, per poi trovarsi davanti la polemica e ha voluto spiegare:

“Sto rientrando a casa, mi ritaglierò un po' di tempo per chiarire un po' la situazione, ci sono stati tutti una serie di equivoci che vi stanno portando a trarre delle conclusioni leggermente affrettate, io non stata chiara ma non stavo passando un bel momento. Questo non dipende dalle sue scelte lavorative di Diego o meglio dipende da Diego ma non dalle sue scelte lavorative”.

Insomma, la crisi c’è e ci sono delle problematiche di coppia da sistemare ma non sembra essere legata alla scelta di Diego, anche se certo questa situazione potrebbe aver involontariamente gettato benzina sul fuoco. Come andrà a finire? Certamente la coppia farà chiarezza dato che ha sempre parlato apertamente del loro matrimonio.

