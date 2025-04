Uomini e Donne, Cristina Tenuta dopo l'addio conferma i sospetti: ecco perché

News VIP

Dopo l'addio a Uomini e Donne, Cristina Tenuta conferma i sospetti di molti fan del dating show di Maria De Filippi.

Nello studio di Uomini e Donne si alternano molti volti che diventano protagonisti puntata dopo puntata, per poi lasciare il programma. Cristina Tenuta è spartita dal parterre del trono over e si mormora sia stata allontanata dalla redazione per mancanza di partecipazione. Ora, con la sua nuova attività sui social, la dama conferma i pettegolezzi.

Uomini e Donne, Cristina Tenuta: cosa fa ora?

Qualche mese da Cristina Tenuta è improvvisamente sparita dal parterre femminile del trono over di Uomini e Donne. Non è stato mai chiarito il motivo dell’addio della dama, grande protagonista dello studio del dating show di Maria De Filippi dal momento che spesso e volentieri si è trovata in mezzo alle polemiche con la conoscenza con Armando Incarnato, naufragata, e poi altri flirt brevi che hanno portato ad un nulla di fatto. Negli ultimi periodi, tuttavia, Cristina sembrava partecipare a Uomini e Donne quasi più nelle vesti di commentatrice che di dama e questo ha indispettito diverse persone e anche il pubblico.

Fatto sta che Tenuta è spartita dal programma di Canale 5 e non ha fatto più ritorno. Secondo molti telespettatori, che avevano preso in antipatia la dama, il suo scopo sarebbe stato quello di farsi pubblicità e non di trovare veramente l’amore e ad oggi, vista la sua attività sui social questo sospetto sembra essere stato confermato. Sulla pagina Instagram di Cristina, infatti, troviamo tantissimi aggiornamenti quasi quotidiani ma si tratta per la maggior parte di sponsorizzazioni con noti brand, con codici sconto e altro. Insomma, secondo gli spettatori questo proverebbe che Cristina non era affatto interessata a conoscere un uomo per la vita, e che alla fine la redazione l’abbia allontanata dal momento che non riusciva a creare dinamiche nel programma, che non fossero polemiche o discussioni.

Uomini e Donne, Cristina Tenuta torna nel programma?

Dopo aver salutato Uomini e Donne, Cristina Tenuta si è data al mondo delle influencer ed ecco che su Instagram appaiono tantissime collaborazioni con marchi noti. Ma c’è possibilità che la dama del trono over faccia ritorno in studio nella prossima edizione del dating show di Maria De Filippi? Al momento tutto tace, Cristina non sarà presente neppure nelle nuove puntate nonostante il ritorno improvviso di Armando Incarnato, che ha scelto di tornare dopo aver sistemato alcune importanti faccende private. Nel frattempo, c’è grande attesa per la scelta di Gianmarco Steri, il tronista in carica diviso tra ben tre corteggiatrici ovvero Francesca Polizzi, Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato.

Sembra che il romano sia pronto a portare tutte e tre fino all’ultima puntata, nutrendo per le corteggiatrici un interesse sincero, ma il pubblico non riesce ancora a prevedere quale sarà la sua scelta dato che Gianmarco cambia idea molto spesso sulle ragazze che sta conoscendo. Uomini e Donne, poi, si avvia verso la chiusura di stagione e presto saluteremo il programma in onda su Canale 5, che tornerà a settembre 2025 al consueto orario con nuovi protagonisti e vecchi volti del trono over.

