Uomini e Donne, Cristina Ferrara ''sembrava un po’ giù'': la segnalazione sulla corteggiatrice

Cristina Ferrara incontrata da un fan di Uomini e Donne che riporta lo stato d’animo negativo della ragazza a pochi giorni dalla scelta di Gianmarco Steri.

Manca pochissimo alla scelta di Gianmarco Steri. Il tronista di Uomini e Donne ha annunciato di essere pronto a prendere la sua decisione, ma chi sceglierà tra Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara? Nelle ultime ore arriva una segnalazione sull’umore nero di Cristina, ecco cosa è successo.

Uomini e Donne, pronti per la scelta di Gianmarco

Dopo un percorso altalenante, segnato da un debutto fuori dal comune con oltre 8mila richiesta da parte di aspiranti corteggiatrici, Gianmarco Steri si avvicina alla scelta nello studio di Uomini e Donne. Il tronista romano ha scelto di concentrare il suo percorso su due corteggiatrici, Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara, dopo che Francesca Polizzi si è autoeliminata e lui ha accettato la situazione di buon grado, rivelando di non provare più per lei sentimenti forti al punto da tenerla in studio. Mentre Francesca spiega la sua decisione ai fan su Instagram, Nadia e Cristina sono molto combattute. Nel corso dell’ultima puntata del dating show di Canale 5, Gianmarco ha deciso di portare in esterna entrambe e far conoscere ad entrambe la madre, un gesto molto forte e apprezzato.

Con Nadia, tuttavia, è scattato un bacio passionale mentre con Cristina non c’è stato contatto fisico, e la corteggiatrice si è lamentata della questione sentendosi messa da parte. In realtà entrambe le corteggiatrici sono piuttosto insicure. Nadia, infatti, crede che Gianmarco abbia perso la testa per Cristina e che la stia usando per avere conferme, o peggio per sceglierla come ripiego non fidandosi di Ferrara. D’altro canto, Cristina è certa che tra Nadia e Gianmarco sia scattato qualcosa in più e che dunque non sarà lei la scelta, situazione che la intristisce molto dato che ha iniziato a provare qualcosa di forte per lui. E proprio riguardo lo stato d’animo nero della bella corteggiatrice è una delle ultime segnalazioni giunte all’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni sui social.

Uomini e Donne, segnalazione su Cristina: cosa succede

Nel corso della sua esperienza nello studio di Uomini e Donne, Cristina Ferrara non ha avuto vita facile. Sul conto della bella corteggiatrice, infatti, sono piovute tantissime segnalazioni che la volevano già impegnata con un altro uomo, un calciatore che gioca in Spagna, e poi arriverà anche una segnalazione con tanto di foto che la vede a cena con un ballerino professionista di Amici, il talent show di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Lei si è sempre difesa con coraggio, rimanendo in studio anche quando tutti le remavano contro, ma c’è da dire che tutte queste segnalazioni potrebbero aver far perso a Gianmarco un po’ di fiducia in lei. In prossimità della scelta di Steri, un utente di Instagram manda a Lorenzo Pugnaloni una segnalazione, questa volta sullo stato d’animo della corteggiatrice.

“L’ho incontrata a Salerno, era con la mamma e sembrava un po’ giù”.

Cosa sarà successo? Possibile che una delle ultime esterne con Gianmarco sia andata male? È plausibile che la corteggiatrice stia vivendo un momento di ansia, se è davvero così interessata a Gianmarco come dice, e dunque per questo l’umore nero della segnalazione. Scopriremo molto presto se sarà Cristina la scelta del tronista romano, molti scommettono di sì.

