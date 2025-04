Uomini e Donne, Cristina Ferrara scoppia in lacrime per Gianmarco Steri: la reazione inaspettata

News VIP

Nel corso dell'ultima puntata di Uomini e Donne su Canale 5, Cristina Ferrara ha avuto una reazione che non è passata inosservata. Ecco cosa è successo alla corteggiatrice di Gianmarco Steri.

L’ultima esterna tra Gianmarco Steri e Francesca Polizzi ha messo totalmente in crisi Cristina Ferrara. La criticata corteggiatrice di Uomini e Donne, infatti, è scoppiata in lacrime nello studio del dating show di Canale 5, e ha cercato un confronto con il tronista romano, che si è decisamente dispiaciuto per questa reazione. Ecco cosa è successo nel dettaglio.

Uomini e Donne, Gianmarco vicinissimo a Francesca

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, nella quale Gemma Galgani ritrova l’amore con Arcangelo tra baci appassionati e tanta complicità, Gianmarco Steri è tornato al centro dello studio per parlare del suo percorso. Il tronista romano ha portato in esterna Francesca Polizzi, con la quale ha avuto diverse discussioni nelle ultime settimane, e lei si è molto aperta con lui raccontandogli il suo passato. Francesca ha ammesso di aver vissuto un periodo bruttissimo dopo il suo ritorno dalla Cina, dal momento che lì aveva trovato la sua dimensione, anche a causa di un ragazzo che l’ha illusa ma al quale in realtà non importava nulla di lei. Francesca, quindi, ha messo un muro e continua a utilizzare questo meccanismo di difesa senza poterlo controllare. Insomma, grazie a questa confessione e un regalo che ha molto commosso Gianmarco, tronista e corteggiatrice sono stati più vicini che mai.

È vero, è mancato il bacio ma la complicità e la profondità dell’esterna è stata talmente tanta che è come ci fosse stato. In studio i due protagonisti del trono classico erano visibilmente emozionati mentre le altre due corteggiatrici Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato erano visibilmente scontente. In particolare, Cristina ha preso la parola per esprimere i suoi dubbi ed è scoppiata in lacrime, una reazione che ha spiazzato tutti compreso Gianmarco. Ecco i dettagli.

Uomini e Donne, Cristina in lacrime per Gianmarco

Cristina Ferrara, nel mirino degli amici di Gianmarco Steri, sta facendo un percorso piuttosto altalenante con il tronista di Uomini e Donne. È chiaro che lui, infatti, sia fortemente attratto da lei e le perdona poi ogni incomprensione, dato che l’alchimia fisica è tanta. Nelle ultime puntate del dating show di Canale 5, Cristina ha deciso di mostrargli un altro lato aprendosi e scrivendogli una lettera molto sentita, parlando della sua persona e delle sue esperienze. Lettera che, tuttavia, Gianmarco ha apprezzato fino ad un certo punto secondo lei, visto come si è poi comportato e aperto con Francesca Polizzi, raggiungendo un grado di intesa e confidenza che con lei è evidente che invece non riesce ad avere.

"Io mi sono aperta su tante cose in quella lettera, anche l'abbraccio era molto più freddo nei miei confronti, non era sentito come questo. Tu con lei sei trasportato a mille, io ad oggi penso che è chiaro tutto. Quindi, sono stata zitta a volte, però non so cosa stia facendo io qua”.

Ha ammesso Cristina scoppiando poi in lacrime senza controllo, molto toccata dalla consapevolezza di aver deciso di aprirsi e poi non essere stata rispettata. Gianmarco ha immediatamente preso parola, mostrandosi molto dispiaciuto per la reazione tra le lacrime della corteggiatrice, dichiarando di aver apprezzato la lettera ma confermando di sentire con Francesca un altro grado di intesa. Nel frattempo, invece, Nadia Di Diodato ha annunciato che avrebbe lasciato lo studio per sempre, dal momento che trova il tronista incoerente.

