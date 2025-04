Uomini e Donne, Cristina Ferrara punge Gianmarco Steri sui social: la corteggiatrice si elimina?

News VIP

Dopo l'ultima registrazione di Uomini e Donne, Cristina Ferrara pubblica una frase contro Gianmarco Steri e sembra che sia pronta a lasciare per sempre il programma.

Grazie alle Anticipazioni sulle ultime registrazioni di Uomini e Donne, sappiamo che Gianmarco Steri correrà a riprendere Nadia Di Diodato quando lei non si presenterà in studio. Sembra che questo abbia portato Cristina Ferrera a prendere una drastica decisione, almeno stando allo sfogo che ha pubblicato poche ore fa su Instagram. Ecco i dettagli.

Uomini e Donne, Gianmarco corre dietro a Nadia

Cosa accadrà nelle nuove puntate di Uomini e Donne presto in onda su Canale 5? Poche ore fa si sono tenute le nuove registrazioni del dating show di Maria De Filippi e sappiamo che Gianmarco Steri decide di rincorrere Nadia Di Diodato. La corteggiatrice ha lasciato lo studio dopo essere stata messa da parte dal tronista romano, ma lui non si aspettava che non sarebbe più venuta in puntata. Spiazzato, Gianmarco ha deciso di rimanere in studio neppure dieci minuti, prima di comunicare alla redazione la sua volontà di raggiungere immediatamente Nadia per chiederle spiegazioni. Il romano, infatti, ha ammesso di non sentirsi ancora pronto per una scelta ma di non volerla fare senza Nadia in studio, provando per lei un fortissimo interesse.

Ma come reagiranno Cristina Ferrara e Francesca Polizzi a questa decisione? Il tronista ha portato entrambe in esterna ma non sono state mostrare, essendo appunto lui praticamente scappato dallo studio per rincorrere Nadia. Cristina ha deciso di rompere il silenzio, poche ore dopo la fine delle registrazioni, attraverso uno sfogo sui social che ha lasciato tutti interdetti. Ferrara fino ad ora è stata sempre la corteggiatrice ha suscitato meno simpatia nel pubblico, dal momento che la ragazza è stata vista come poco sincera e trasparente. Ma cosa ha scritto Cristina? Scopriamolo insieme.

Uomini e Donne, Cristina lascia il programma?

Dopo l’ultima registrazione di Uomini e Donne, Cristina Ferrara sembra sul piede di guerra nei confronti di Gianmarco Steri. Ancora una volta, infatti, il tronista romano ha preferito correre dietro ad un’altra corteggiatrice, non facendola neppure entrare in studio per parlare del loro incontro. Certo è che non sappiamo cosa è successo tra loro, potrebbe essere stata un’esterna dolce e di chiarimento, così come di discussione, ma potrebbe anche essere scattato un nuovo bacio passionale. Fatto sta che Cristina sicuramente non ha gradito e, infatti, poche ore dopo la registrazione ha deciso di sfogarsi nelle sue Ig Stories, scrivendo:

“Quando ti accorgi della recita, certi sipari devi chiuderli tu”.

Questa frase sembra essere una chiara frecciatina nei confronti di Gianmarco, ma potrebbe essere anche un indizio sulle sue prossime mosse. È possibile che, vedendo le rivale acquistare sempre più spazio agli occhi del tronista romano, infatti, Cristina abbia deciso di non presentarsi più a Uomini e Donne e lasciare il percorso, non trovando più stimoli per Steri.

