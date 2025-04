Uomini e Donne, Cristina Ferrara nel mirino degli amici di Gianmarco Steri: i commenti social

News VIP

Dopo l’ultima puntata di Uomini e Donne, i migliori amici del tronista Gianmarco Steri bocciano Cristina Ferrara e ironizzano sull’esterna.

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne andata in onda su Canale 5, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara hanno fatto pace in esterna. Gli amici del tronista romano, tuttavia, non sembrano gradire particolarmente la corteggiatrice e, soprattutto, il modo in cui Gianmarco si approccia a lei. Ecco come hanno commentato sibillini sui social.

Uomini e Donne, gli amici di Gianmarco contro Cristina

Dopo aver discusso per diverse settimane al centro dello studio di Uomini e Donne, soprattutto dopo i baci che ha dato a Nadia Di Diodato, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara hanno fatto pace in esterna. La corteggiatrice ha voluto dedicare al tronista romano una lunga lettera per fargli capire cosa prova davvero per lui e le sue difficoltà nell’esporsi. In studio, Nadia si è dimostrata lucidissima nel criticare apertamente Gianmarco, accusandolo di avere una chiara propensione per Cristina e di sfruttare le altre corteggiatrici, in cerca di una sua reazione. Non possiamo non dire che questa è un po’ l’impressione di tutti, dato che è chiaro che Steri sia veramente molto attratto da Ferrara, e che lei stia giocando benissimo le sue carte, con un copione perfetto per farlo innamorare di lei tra discussioni, chiarimenti, baci e abbracci sentiti.

Nadia, tuttavia, non è l’unica a non aver apprezzato l’esterna del tronista e della rivale, dal momento che sui social anche gli amici di Gianmarco si sono scatenati con commenti piuttosto velenosi. Non è la prima volta che Enzakkione, in particolare, si rivolge direttamente a Steri pregandolo di aprire gli occhi sulle reali intenzioni di Cristina, non senza qualche frase colorita che ha fatto sorridere un po' tutti i suoi followers. Ecco cosa ha detto poche ore fa nelle sue Ig Stories.

Uomini e Donne, Gianmarco preso in giro anche dagli amici!

Da quando Gianmarco Steri è diventato tronista di Uomini e Donne, il suo caro amico Enzakkione non perde neppure una puntata ed è solito commentare nelle Ig Stories quello che accade, senza peli sulla lingua. Durante l’esterna tra Gianmarco e Cristina, duramente criticata in studio anche da Nadia che è arrivata ad accusare la rivale di aver scritto la lettera per il tronista con ChatGPT, Enzakkione ha voluto ironizzare sull’amico, descrivendolo come il cane di Ferrara. Un commento piuttosto aspro, ma che rende l’idea del fatto che gli amici del romano non si fidano di Cristina proprio per il modo in cui lei riesce a rigirare dalla sua parte ogni situazione con Gianmarco.

Nel frattempo, nelle ultime ore, è arrivata una nuova segnalazione che riguarda proprio tronista e corteggiatrice. Secondo una fonte, infatti, Gianmarco e Cristina sono d’accordo e stanno fingendo per poi arrivare alla scelta insieme, conoscendosi già ben prima della messa in onda del programma di Maria De Filippi. Questa segnalazione al momento non è stata presa in considerazione dalla redazione perché priva di prove, e dunque poco attendibile. Certo, a Uomini e Donne tutto può succedere come è stato dimostrato negli ultimi anni, ma il percorso di Steri è troppo a singhiozzi per poter teorizzare una cosa simile.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.