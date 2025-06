Uomini e Donne, Cristina Ferrara interviene sui social e smentisce la rottura con Gianmarco Steri

News VIP

Dopo gli ultimi pettegolezzi, Cristina Ferrara interviene sui social e svela come stanno davvero le cose con Gianmarco Steri. Ecco cosa ha detto l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Negli ultimi giorni sono stati diffusi pettegolezzi molto pesanti su Cristina Ferrara e Gianmarco Steri che hanno lasciato sotto shock il pubblico di Uomini e Donne. Ma cosa c’è di vero? L’ex corteggiatrice ha deciso di prendere la parola sui social e spiegare la verità.

Uomini e Donne, Cristina smentisce tutto

Dopo l’emozionante scelta nello studio di Uomini e Donne, trasmessa in prima serata su Canale 5, Cristina Ferrara e Gianmarco Steri si sono mostrati uniti più che mai, tanto che l’ex tronista romano non ha nascosto che avrebbe voluto immediatamente intraprendere una convivenza con la sua nuova fidanzata. Il progetto sembrava esserci dato che si è mormorato che Cristina e Gianmarco avessero intenzione di aprire insieme un salone dedicato al mondo del beauty proprio a Roma.

Insomma, tanti progetti e tanto amore, almeno fino a qualche giorno fa quando sul web si sono diffusi pettegolezzi su una forte crisi di coppia. Certo va detto che questa coppia è particolarmente presa di mira dal gossip dato che sul web si sono scatenate moltissime congetture e ipotesi anche sul loro futuro televisivo, soprattutto quello di Gianmarco che si mormora voglia entrare a tutti i costi al Grande Fratello a settembre 2025. Ma cosa è successo nel dettaglio?

Gianmarco è partito per Marbella per festeggiare l’addio al celibato di un suo caro amico e Cristina è rimasta a casa, separandosi così per la prima volta dopo la scelta. Sembra che Gianmarco non sia stato molto rispettoso della sua fidanzata, facendo il casca morto con un’altra e Cristina, venuta a sapere proprio dai social quello che era successo lontano dai suoi occhi, avrebbe reagito malissimo tagliando completamente fuori Steri, e rifiutandosi anche di parlarci per chiarire. Ora, tuttavia, Cristina ha deciso di prendere la parola e ha smentito tutto, spiegando la sua verità. Ecco i dettagli.

Uomini e Donne, Cristina e Gianmarco stanno ancora insieme

Dopo essere stata presa d’assalto dai fan di Uomini e Donne curiosi di scoprire cosa stesse accadendo tra lei e il suo fidanzato Gianmarco Steri, Cristina Ferrara ha deciso di prendere la situazione di petto. Durante una diretta su Tik Tok, infatti, l’ex corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi ha voluto chiarire una volta per tutte la situazione, garantendo che quelle che abbiamo letto in giro sul web sono tutte bugie e che lei e Gianmarco sono ancora fidanzati.

"Non ci siamo lasciati, sono tutte cavolate quelle che sto leggendo”.

Ma sarà davvero così? Il dubbio è legittimo dato che molti hanno notato che Cristina era davvero molto infastidita negli ultimi giorni, quando qualcuno le chiedeva di Gianmarco. Lui, nel frattempo, rimane totalmente estraneo alla questione e continua a divertirsi in Spagna con gli amici, tra selfie e serate al casinò. Sicuramente essere sotto ai riflettori non è facile per una relazione agli albori, ma vedremo col tempo se tra loro funzionerà.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.