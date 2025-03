Uomini e Donne, Cosimo Dadorante: come fa ad essere così ricco? Ecco che lavoro fa il corteggiatore di Tina Cipollari

News VIP

Cosimo Dadorante sta corteggiando Tina Cipollari a colpi di regali di lusso, ma come fa ad essere così ricco? Ecco che lavoro fa il protagonista di Uomini e Donne.

Cosimo Dadorante ha rubato la scena nello studio di Uomini e Donne, e forse riuscirà anche a rubare il cuore della nuova tronista Tina Cipollari. Tra borse e gioielli preziosi, parole su un fatturato enorme e viaggi in giro per l’Europa, tutti si chiedono che lavoro fa il cavaliere per potersi permettere questi lussi. Ecco i dettagli.

Uomini e Donne, che lavoro fa Cosimo Dadorante?

Questo anno Maria De Filippi ha proposto un nuovo azzardo, scegliendo Tina Cipollari come nuova tronista. L’opinionista continua a commentare le puntate del dating show di Canale 5 ma, contemporaneamente, siede sul trono mariano alla ricerca della sua anima gemella, avendo messo ben in evidenza il suo principale desiderio: un uomo ricco con un 740 da urlo. Alla corte di Tina si è presentato Cosimo Dadorante, un cavaliere pugliese con un animo frizzante e tanta voglia di fare, che ha stregato la tronista con regali costosi, tra borse e gioielli e poi con un weekend a Parigi. Prossimamente, dopo aver preso lezioni di flamenco, i due partiranno per Madrid, sempre a spese di Cosimo, dove lui le ha promesso di fare shopping da Bulgari.

Il cavaliere ha portato Tina nella sua città natale per presentarle la famiglia e sembra che abbia le migliori intenzioni, anche se per ora la parte passionale del rapporto manca tra di loro. Ma che lavoro fa Cosimo per potersi permettere tutti questi lussi? In Puglia, il cavaliere è il direttore dell’ente di formazione Genesis Mesagne e non ha nascosto che il suo fatturato è stellare, tanto da potersi permettere ogni comfort nel viaggio e regali da vera regina per la sua Tina.

Uomini e Donne, segnalazione su Cosimo: prende in giro Tina?

Ci sono tutte le basi affinché tra Cosimo Dadorante e Tina Cipollari nasca una storia d’amore, e senza dubbio una bella parte nella questione la gioca la disponibilità economica del cavaliere pugliese. Del resto l’opinionista di Uomini e Donne ha immediatamente messo in chiaro che questa volta non intende accontentarsi di un uomo con un portafoglio scarno, volendo fare la bella vita senza preoccupazioni. La conoscenza tra Tina e Cosimo procede a gonfie vele, con tanto di presentazioni in famiglia, e progetti per un nuovo weekend insieme a Madrid, dove finalmente potrebbe scattare la scintilla tra i due.

Negli ultimi giorni, tuttavia, è arrivata una segnalazione shock su Cosimo che potrebbe rimettere tutte le carte in tavola. Dadorante è stato avvistato in compagnia di una misteriosa donna durante una cena, e siamo certi che Tina vorrà indagare sull’accaduto: è possibile, infatti, che già nelle prossime registrazioni Cipollari metta il cavaliere all’angolo per scoprire con chi è andato a cena, e chissà quali saranno le sue conclusioni in merito.

