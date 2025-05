Uomini e Donne, continua la love story tra Rosanna e Giuseppe: dove sono stati avvistati

News VIP

Continua a gonfie vele la storia d'amore tra Rosanna e Giuseppe. La coppia del trono over di Uomini e Donne è protagonista di un nuovo avvistamento.

Dopo un lungo corteggiamento, Giuseppe è riuscito a conquistare Rosanna e a fare capitolare, lasciando insieme lo studio di Uomini e Donne. Mentre il pubblico attende la messa in onda della puntata del loro addio al programma di Canale 5, la coppia è protagonista di un nuovo avvistamento. Come procede la loro love story? Ecco i dettagli.

Uomini e Donne, Giuseppe e Rosanna: l’amore continua

Mentre nelle ultime puntate di Uomini e Donne in onda su Canale 5 abbiamo visto Tina Cipollari accusare Giuseppe e Rosanna di essere d’accordo, dopo lo sfogo di Sabrina Zago contro Giudo, nella realtà la coppia ha già lasciato il programma di Maria De Filippi dopo una sentita scelta nello studio del dating show. Come sappiamo, infatti, Uomini e Donne è registrato e dunque vediamo in puntata fatti accaduti circa due settimane prima, mentre i protagonisti del trono over e del trono classico continuano il loro percorso tra alti e bassi.

Giuseppe ha conquistato Rosanna non con poca fatica, dato che la dama si è detta pronta a conoscere altri uomini prima di dare al cavaliere di origini siciliane un’esclusiva. Ma Giuseppe non si è perso d’animo, spiegando che per lei ha provato un vero e proprio colpo di fulmine, che alla fine ha ripagato dato che Rosanna ha scelto di lasciare insieme Uomini e Donne e formare una nuova coppia. Ma come procede questa love story? Sappiamo che non tutte le coppie resistono a lungo lontano dalle telecamere e dai riflettori, scontrandosi con la routine e problemi di comunicazione dato che poche hanno la fortuna di vivere nella stessa città.

Giuseppe e Rosanna sono stati fotografati insieme, testimoniando dunque che la relazione procede bene, ma non sono mancate le polemiche dato che una segnalazione riportava il vizio di Giuseppe di dire a tutti che lui era stato in televisione. Insomma, un modo per farsi pubblicità e farsi riconoscere meriti che non ha, che ha fatto storcere il naso ai fan del programma. Sono trascorsi altri giorni da questa prima segnalazione ed ecco che arriva un aggiornamento significativo sulla coppia del trono over.

Uomini e Donne, Giuseppe e Rosanna: come procede la love story?

Dopo essere stati protagonisti di una prima segnalazione, a seguito alla scelta nello studio di Uomini e Donne che hanno salutato come coppia ufficiale, Giuseppe e Rosanna tornano al centro dell’attenzione. Poche ore fa, infatti, l’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni ha riportato un gossip sulla coppia del trono over, avvistata da un fan in Sicilia.

“Avvistato Giuseppe con Rosanna a Palermo. Non l'avrei mai detto, ma erano molto carini insieme”.

Insomma, sembra che la coppia sia davvero molto innamorata e che al momento la loro love story proceda a gonfie vele. Ma sarà così anche a settembre? Un dubbio rimane, dato che il cavaliere in particolare si è creato un bel personaggio nello studio del dating show di Canale 5. Dunque in molti si aspettano una rottura lampo a fine agosto, precisamente in tempo per poter tornare come partecipanti nel parterre del trono over e dare spettacolo. Sicuramente non sentiremo la mancanza delle sfide di ballo tra Giuseppe e Gianni Sperti, minuti interminabili che il pubblico iniziava a non tollerare più.

