Uomini e Donne, confessione shock di Chiara Pompei: "Sono in clinica psichiatrica, ho tentato il suicidio"

L'ex tronista di Uomini e Donne, Chiara Pompei, ha fatto delle storie Instagram scioccanti raccontando di essere stata ricoverata dopo aver tentato di farsi del male.

Chiara Pompei, 23 romana ex tronista di Uomini e Donne, ha lasciato tutti sotto shock, postando delle Ig Stories in cui ha dichiarato di aver tentato il suicido.

Uomini e Donne, Chiara Pompei: "Sono qui, chiusa in una clinica psichiatrica, perché ieri mi sono accoltellata e ho rischiato di morire"

Chiara ha scelto i social per aprirsi con i suoi follower su un momento drammatico della sua vita. Un intervento che ha lasciato tutti senza parole

Il suo sfogo, carico di emozione, ha acceso i riflettori su una realtà troppo spesso taciuta: quella della salute mentale, della solitudine, del peso delle aspettative, specialmente per chi si ritrova sotto gli occhi del pubblico.

"Allora, sono qui, chiusa in una clinica psichiatrica, perché ieri mi sono accoltellata e ho rischiato di morire. È questa è la verità. Non vorrei fare questo video perché non ha senso. Qua mi stanno chiedendo tutti il perché e il motivo, ma ce ne stanno tanti. Troppi tradimenti, troppe bugie, troppe finzioni che non riesco più a mandar giù. Io so di essere la persona più importante per me, però è brutto condividerla con qualcuno e poi non essere apprezzata da nessuno."

"Da chi ami, dalla tua famiglia, da chiunque. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato un messaggio che ha ricevuto Riccardo non so da chi, dove io mi pro***tuivo nei locali. Queste voci io non so da chi siano arrivate, però vorrei tutelarmi, ma soprattutto tutelare l’amore che ho nei confronti di Riccardo, perché lui non mi crede."

"So che queste voci sono partite da una certa ******** che andava a dire in giro che io facevo la profumiera con i ragazzi, ma io questa ragazza neanche la conosco e non so chi sia. Io sono sempre stata vera, sono sempre stata sincera e ho sempre ragionato con il cuore. Se ho fatto questo gesto era perché sono arrivata al punto massimo di non poter più sopportare le vostre cattiverie, perché io sono sempre stata sincera con voi. La cosa che più mi dispiace è Riccardo. Riccardo che mi ha visto un sole e ora mi sta vedendo così m***re piano piano".

Il trono di Chiara Pompei

Chiara Pompei è stata annunciata come nuova tronista di Uomini e Donne, lo scorso febbraio. La ragazza tuttavia ha lasciato immediatamente il dating show dopo aver confessato di essere ancora interessato a quello che (si presumesse) fosse il suo ex ragazzo di nome Riccardo che è intervenuto anche in studio.

Maria De Filippi, ha cercato, in puntata, di ricostruire tutta la vicenda che ha portato alla fine anticipata del suo percorso: il ragazzo con cui Chiara aveva avuto una frequentazione prima del programma, ha pubblicato segnalazioni online accusandola di non essere stata trasparente con la redazione. Secondo il racconto, i due si vedevano saltuariamente da agosto, ma senza un vero legame stabile. Chiara ha raccontato di aver inizialmente rifiutato il trono proprio nella speranza che Riccardo si interessasse seriamente a lei, ma dopo aver capito che non c’era futuro, ha accettato il ruolo a Uomini e Donne. A quel punto, Riccardo ha iniziato a pubblicare segnalazioni contro di lei, forse per vendetta. Nel confronto in studio, Riccardo ha cercato di difendersi, ma né Maria né gli opinionisti hanno creduto molto alla sua versione, accusandolo di essere spinto dalla gelosia e dal desiderio di visibilità.

Chiara ha infine ammesso di essere ancora interessata a Riccardo e ha deciso di conoscerlo lontano dalle telecamere, ponendo così fine al suo trono.

